Konya'da 25 bin makaron ele geçirildi Konya'da, bir iş yerinde 25 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Konya'da, bir iş yerinde 25 bin kaçak makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan aramalarda 25 bin kaçak makaron, 16 kilo 500 gram tütün, 14 kilo nargile tütünü, 1192 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ürünlere el konulurken iş yeri sorumlusu 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: AA