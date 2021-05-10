Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber saldırı şoku: 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'ne siber korsanların düzenlediği saldırıda, belediye çalışanları ve belediyeye mail atan vatandaşların da aralarında bulunduğu 1 milyon kişiye ait bilgiler çalındı. Belediye tarafından yapılan açıklamada saldırı doğrulanırken, bir hacker forum sitesinde verileri yayınlayan siber saldırganın T.C kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerinden oluşan çok sayıda kişiye ait bilgileri satılığa çıkardığı tespit edildi.

Geçen mart ayında Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'ne yapılan siber saldırının bir benzeri de AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'nde yaşandı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI VE MAİL ATAN VATANDAŞLARA AİT BİLGİLER ÇALINDI

Konya Büyükşehir Belediyesi'nde 29 Mart tarihinde siber korsanlar tarafından yapılan saldırıda aralarında belediye çalışanları ve belediyeye mail atan vatandaşların da bulunduğu 1 milyona yakın kişinin T.C kimlik numaraları ve diğer kişisel bilgilerinin çalındığı ortaya çıktı.

VERİLERİ SATILIĞA ÇIKARDI

Bir hacker forum sitesinde verileri yayınlayan siber saldırgan verileri satılığa çıkardı. Forumda 'Maxim Gorki' kullanıcı adını kullanan saldırganın burada paylaştığı ekran görüntüleri ise dikkat çekti.

YOĞUN BİR SALDIRI YAPILDI

Siber saldırıya ilişkin SÖZCÜ'ye yazılı açıklamada bulunan AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yetkilileri, belediyenin sıklıkla siber saldırılara maruz kaldığını belirtti. Emniyet'in konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yurtdışından ülkemizdeki kurum ve kuruluşlara yönelik siber saldırılarda büyük artışlar olmaktadır. Belediyemiz de sıklıkla bu saldırılara maruz kalmaktadır. Belediyemiz sistemlerine de 29.03.2021 tarihinde yoğun şekilde saldırılar yapılmıştır. Bu esnada web sayfamızda açık şekilde yayınlanan veriler ve bu verilerle ilgili erişim loglarından sızıntı olduğu, ayrıca içinde çok az sayıda kişisel e posta ve telefon numarası bulunduğu da tespit edilmiştir.

30.03.2021 tarihi itibari ile USOM ve emniyet konuyla ilgili bilgilendirilmiştir. Söz konusu olay şu an yargı aşamasında, alınacak sonuç itibarıyla bir basın açıklaması yapacağız. Vatandaşlarımızın verilerinin güvenliğini sağlamak için 7/24 çalışmaya ve bilişim altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz."