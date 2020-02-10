Konya Barosu Başkanı Aladağ: "Kader mahkumunun tam karşılığı Kadir Şeker'dir"

10.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:28

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan Kadir Şeker'in kader mahkumu tabir edilen o kavramın tam karşılığı olduğunu belirterek, "Dolaysıyla hukuki destek ve savunma gözüyle nasıl olabilir deyince bu konunun uzmanlarından bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon tez zamanda çalışmalarına başladı" dedi.



Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve tutuklanan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkında açıklamalarda bulundu. Olaya ilişkin "meşru müdafaa" kavramı hakkında bilgi veren Aladağ, "Meşru müdafaa diye tabir edilen bir hüküm var, burada meşru müdafaanın olması için silahların eşit olması gerekiyor. Hazırda edindiğimiz bilgilere göre maktulün elinde silah, bıçak ve benzeri silahtan sayılan bir aletin varlığına ilişkin bir delil yok. Bu araştırılıyor, bu inceleniyor, hala görgü tanıkları var. Bunların ifadelerine başvurulacak. Bu olmadığı takdirde meşru müdafaanın aşılması dediğiniz Türk Ceza Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrası var. Ne diyor? 'Şüpheli diyor içinde bulundukları heyecan ve panik birlikte meşru müdafaa sınırlarını aştığı takdirde dahi ceza vermeyebilir' diyor. Bu maddenin uygulama ihtimali var mıdır? Pek tabiidir vardır. Hüküm vardır. Onu değerli mahkeme değerlendirerek karar verecek. Bu olmadığı takdirde hangi madde uygulanabilir derseniz onun karşılığında olayda ağır bir tahrik varlığının bulunduğunu değerlendirecek olursak haksız tahrik hükümleri Türk Ceza Kanunu içerisinde yer alıyor. Burada ne diyor, müebbet hapis cezasını gerektirecek hükümlerde 12 yıl ile 18 yıl arasında ceza verilebilir" dedi.



"Kader mahkumunun tam karşılığı Kadri Şeker'dir"



Aladağ, "Kader mahkumu tabir edilen o kavramın tam karşılığı Kadir Şeker'dir. Dolaysıyla hukuki destek ve savunma gözüyle nasıl olabilir deyince bu konunun uzmanlarından bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon tez zamanda çalışmalarına başladı. Kaldı ki bir hatırlatma yapayım, Kadir'in özel bir avukatı var. Bu arkadaşlarla hassasiyetle konuyu takip ediyorlar. Başarılı liyakat sahibi arkadaşlar, biz de bunlara ne derece destekte bulunabiliriz onun çalışmasını görüşeceğiz" şeklinde konuştu.



"Kadir dönüp gittikten sonra maktül Kadir'e saldırıyor tekrar"



Olay anında Kadir Şeker'in kavgadan önce olay yerinden uzaklaşmak istediğini belirten Aladağ, "Karım dedikten sonra vatandaş, Kadir dönüyor gidiyor, yani ulaşacağı noktaya ulaşmak için geri dönüyor. Birkaç adım atıyor, belli mesafe gittikten sonra maktül Kadir'e doğru hareketleniyor ve boğuşma başlıyor. Tabii ki bunun sonu çok ince bir konu, çok hassas bir konu. İfademizde farklı sonuçlar çıkmasını hiç arzu etmeyiz. En somut, en canlı görgü tanığı kadın şiddete maruz kalan kadın. Mağdur kadın dahi bıçağın maktüle ne şekilde vurulduğuna dair bir bilgiye sahip değil. Bu kavga sırasında kazara mı meydana geldi, yoksa Kadir içinde bulunduğu korku, panik nedeniyle mi, yoksa uğradığı darp nedeniyle mi ya da ölüm nedeniyle mi bıçağın dışında bir kalp krizi mi ya da yere düştüğünden mi bunların tamamı titizlikle başsavcı tarafından araştırılıyor. Dün akşam itibarıyla da olay saatine keşifte yapılmış durumdadır" şeklinde konuştu.



Olay, geçen Çarşamba günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Pirireis Parkı'nda meydana geldi. Akşehir Fen Lisesinden mezun olan Kadir Şeker, üniversiteye girmek için yeterli puanının olmaması nedeniyle Konya'ya gelerek dershaneye kayıt oldu. Teyzesinin yanında kalmaya başlayan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan evine giderken Özgür Duran'ın (32) Ayşe D.'ye (35) şiddet uyguladığını fark etti. Ağlayan kadının durumuna kayıtsız kalamayan Kadir Şeker, müdahale etmek istediği Özgür Duran'ın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Olaydan sonra gittiği teyzesinin evinde gözaltına alınan Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İHA