KONYA Annesi ve kız kardeşi kazada ölen sürücü Raporda yüzde 100 kamyon şoförü kusurlu
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KONYA Annesi ve kız kardeşi kazada ölen sürücü Raporda yüzde 100 kamyon şoförü kusurlu

Annesi ve kız kardeşi kazada ölen sürücü: Raporda yüzde 100 kamyon şoförü kusurluKONYA'da, sürücüsü olduğu hafif ticari aracına kırmızı ışıkta geçen kamyonun çarpması sonucu annesi Fatma Yıldız (74) ile kız kardeşi Emine Pala (38) hayatını kaybeden, kendisi de yaralanan Ali Yıldız (47),...

22.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:52

Annesi ve kız kardeşi kazada ölen sürücü: Raporda yüzde 100 kamyon şoförü kusurlu

KONYA'da, sürücüsü olduğu hafif ticari aracına kırmızı ışıkta geçen kamyonun çarpması sonucu annesi Fatma Yıldız (74) ile kız kardeşi Emine Pala (38) hayatını kaybeden, kendisi de yaralanan Ali Yıldız (47), kaza raporunda kamyon şoförünün, yüzde 100 kusurlu olduğunu söyledi. Yıldız, "Annem 4 yıl süren tedaviyle kanseri yenmişti. Kız kardeşimin ise yaşları küçük 3 çocuğu öksüz kaldı. Kamyon şoföründen şikayetçi ve davacıyız" dedi.

Kaza, 18 Haziran Perşembe günü saat 15.00 sıralarında, Karatay ilçesi Adana Çevre yolu Kumköprü Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta durmayıp geçen Hasan İbiş (60), yönetimindeki 42 DZ 664 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Ali Yıldız yönetimindeki 42 NA 746 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, Ali Yıldız yaralanırken beraberinde bulunan annesi Fatma Yıldız ve kardeşi Emine Pala yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araca kavşaktaki trafik lambalarında beklediği sırada, kırmızı ışıkta durmayan kamyonun çarpması yer alıyor.

YARALI KURTULDU, KAZA ANINI ANLATTI

Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Ali Yıldız, kemoterapi tedavisi gören annesi Fatma Yıldız'ın ilaçlarını alıp, eve dönmek üzere yola çıktıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Annemin kemoterapisi sonrası eve dönüyorduk. Çevre yolunda kırmızı ışıkta durduk.. Yeşil ışık yandı. Arka koltukta oturan kardeşim, kamyonu gördüğünü söyledi. Gaza bastım ancak kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracım kendi çevresinde 3 kez döndü. Bilincim yerindeydi, araçtan indim. Sol omzum ağrıyordu. Annem ve kardeşime baktım. Annem yerde yatıyordu. Kardeşim de arka koltukta sıkışmıştı. Sonra beni uzaklaştırdılar, ambulansın gelmesini bekliyordum" dedi.

KAZA RAPORUNDA KAMYONUN KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİĞİ BELİRTİLDİ

Kaza raporunda kamyon şoförünün hatalı ve kırmızı ışık ihlali yaptığının belirtildiğini söyleyen Yıldız, "Kaza raporunda yüzde 100 karşı taraf suçlu. Biz sürücü hakkında şikayetçi ve davacıyız. Trafik kaza raporunda da kırmızı ışık ihlali yapıp bize çaptığı yazıyor. Hız sınırı 90 kilometrenin üzerindeymiş, 100 kilometreye yakın olduğu söyleniyor. O yolda hız sınırı, büyük araçlar için 50, diğer araçlar için 70 kilometre. Ayrıca şoförün kaza yerine gelmeden de 3 kez daha ışık ihlali yaptığını belirtiliyor. Polis o ihlalleri de araştırıyor" diye konuştu.

Adaletin yerini gelmesini isteyen Yıldız, "Adaletin tecelli etmesini istiyorum. Annem ve kız kardeşimi kaybettim. Maddi ve manevi ne varsa karşılanmasını istiyorum" dedi.

KANSERİ YENMİŞTİ

Yıldız, kazada hayatını kaybeden annesi Fatma Yıldız'ın, kolon ve akciğer kanseri olduğunu hatırlarak, "Annem 4 yıldır kolon ve akciğer kanseriydi. Yapılan tedavi sonucu kanseri yenmişti. Kemoterapisi sürüyordu. Kız kardeşimin ise 3 çocuğu var. Yaşları küçük, öksüz kaldılar" şeklinde konuştu.

İfadesinde sarı ışıkta geçtiğini öne süren kamyon şoförü Hasan İbiş, kazanın ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece 'taksirle yaralama ve öldürme' suçlarından tutuklanmıştı.

KONYA Annesi ve kız kardeşi kazada ölen sürücü Raporda yüzde 100 kamyon şoförü kusurlu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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