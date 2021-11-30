KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR - Haberler
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KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da oluşan kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini artırdı.

CİHANBEYLİ, KONYA (DHA) - Konya'da oluşan kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini artırdı. Konya'dan Aksaray-Ulukışla ve Ulukışla-Aksaray güzergahı 22'nci kilometresi ile Ankara yolu Kırkışla Mevkii Cihanbeyli'ye 15 kilometre yakınlıktaki bölge kum fırtınası nedeniyle polis tarafından trafiğe kapatılarak, araçlara geçiş izni vermedi. Kum fırtınasının oluştuğu bölgelerde zincirleme kazalarında meydana geldiği ve yaralananların da olduğu belirtildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Alakova Mahallesi'nde bir inşaatın duvarının yıkılması sonucu yaralanan işçi Hamza K. (34), ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hamza K.'nin sol bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.

KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR

KONYA-ANKARA KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA, YARALILAR VAR

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