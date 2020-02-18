Konutta ortalama geri dönüş süresi 17 yıla düştü

18.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:36

Ortalama kira 1.286 TL'ye düşerken, bir önceki çeyrekte 18 yıl olan amortisman süresi ise 17 yıla geriledi. Hürriyet Emlak'ın, teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com iş birliğiyle hazırladığı 2019 yılı 4. Çeyrek Kira Endeksi'ne göre önümüzdeki 6 ayda ekonomideki canlanmaya paralel olarak Türkiye genelinde 0,9 puan artış bekleniyor.

Emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturan Hürriyet Emlak'ın, teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com iş birliğiyle hazırladığı kira endeksinin 4.çeyrek sonuçları açıklandı. Endeks sonuçlarına göre, Türkiye genelinde kira endeksi 2019 yılının 4. çeyreğinde 0,64, yılın tamamında ise 8,86 puan düşüş gösterdi. Yılın son çeyreğinde kira endeksi İstanbul'da da düşüşünü sürdürürken, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da artış gösterdi. 5 büyük il içerisinde kira endeksi en fazla artan il Antalya oldu.Antalya'da kira endeksi bir önceki çeyreğe göre 13,51 puan arttı.

Endeks sonuçlarına göre, İstanbul'da 4. çeyrekte 0,58 puan, sene başından beri ise 5,85 puan düşüş gösteren kira endeksinin önümüzdeki 6 ayda 0,67 puan artması bekleniyor. İstanbul'da metrekare başına ortalama birim kira 15 TL, ortalama kira 1.503 TL ve yatırımın geri dönüş süresi ortalaması ise 22 yıl civarında seyretti.

En kısa geri dönüş süresi 1+1'lerde!

Türkiye genelinde ortalama metrekare kira bedeli 12 TL'ye, ortalama kira 1.286 TL düşerken, bir önceki çeyrekte 18 yıl olan ortalama geri dönüş süresi ise 17 yıla geriledi. Türkiye genelinde konut tipine göre kiralar incelendiğinde ise birim kira fiyatının en yüksek ve geri dönüş süresinin en kısa olduğu konut tipinin 1+1'ler olduğu görüldü. 2019 yılı 4. Çeyrek sonu itibarı ile 1+1 konutların ortalama geri dönüş süresi 16 yıl, 2+1 konutlarda 18 yıl, 3+1 ve 4+1 konutlarda ise 20 yıl olarak gerçekleşti.

En çok kadınlar kiralık ev arıyor

4. çeyrekte kiralık konut arama trendlerine bakıldığında ise, kadınların erkeklerden daha fazla arama yaptığı görüldü. 4. Çeyrekte kiralık konut arayanların %57'sini kadınlar, %43'ünü erkekler oluşturdu. Yaş dağılımına bakıldığında en fazla 25-34 yaş, daha sonra 34-44 yaş aralığının arama yaptığı dikkat çekti.

4. Çeyrekte en fazla kiralık arama yapılan bölgeler sırasıyla İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya, İstanbul Beylikdüzü, İstanbul Beşiktaş ve İstanbul Üsküdar oldu. İstanbul'da kiralık konut aramalarında en çok görüntülenen 1+0'ların ortalama kirası 1.000-500 TL aralığında iken; 1+1 ve 2+1'ler 1.000-1.500 TL, 3+1'ler ise 2.500-5.000 TL aralığında yer aldı.

Potansiyel alıcılar harekete geçti

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, 2019 yılı boyunca 8,86 puan gerileyen kira endeksindeki düşüşün yeni yıl ile birlikte yerini yükselişe bıraktığını belirterek, ilk yarıda 0,9 puan artış beklediklerini söyledi. Yatırımın geri dönüş süresinin ise kısalmaya başladığına dikkat çeken Yılmaz, "2019 yılının 3. Çeyreğinde 18 yıl olan ortalama amortisman süresi, yılın son çeyreğinde 17 yıla kadar geriledi. Faizlerde yılın ikinci yarısından itibaren başlayan gerileme ve amortisman süresinde yaşanan gelişmeler, potansiyel alıcıları harekete geçirdi. Özellikle sıfır konutlarda faizler 0,79'a kadar düştü. Söz konusu gelişmelerin etkisi ile emlak sektöründe canlılığını sürmesini ve konut satışlarının yılın tamamında 1,5 milyon adetlere ulaşmasını bekliyoruz. Bu da sektörün yabancı ve Türk yatırımcılar için yeniden parlayan yıldız olacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

Kira ve satış değerlerinde artış bekliyoruz

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, rapora dair şu değerlendirmelerde bulundu: "2019 yılı Türkiye genelinde hem konut satış fiyatlarının hem de kira fiyatlarının düşüş gösterdiği bir yıldı. Verilerimizi değerlendirdiğimizde fiyatların daha da geriye gitmeyeceğini ve yükselişe geçeceğini öngörüyoruz. Satış adetlerine baktığımızda da yılın ikinci yarısından sonra gerçekleşen konut kredisi faiz indirimiyle gayrimenkul sektöründe olumlu bir hava esmeye başladığını görüyoruz. Bunu mevcut satış rakamları da çok net gösteriyor bize. Aralık ayında Türkiye genelinde 200 binin üzerinde konut satışı gerçekleşti. Bu rakamın bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. Alınan önlemler ve uygulamalarla 2020 yılında olumlu sürecin devam edeceğini ve konut satışlarının yükseleceğini düşünüyoruz."

Kaynak: Bültenler