Konuştukça programı konusu nedir? Kanal D Konuştukça programı son bölümde neler oldu? Konuştukça programı sunucuları kim? Canlı izle!
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Konuştukça programı konusu nedir? Kanal D Konuştukça programı son bölümde neler oldu? Konuştukça programı sunucuları kim? Canlı izle!

Konuştukça programı konusu nedir? Kanal D Konuştukça programı son bölümde neler oldu? Konuştukça programı sunucuları kim? Canlı izle!
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Konuştukça programı her sabah 08.00'de Kanal D ekranlarına sabah kuşağında yayınlanan programdır. Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici'nin sunumuyla her cumartesi ve Pazar günü sabah yayınlanmaktadır? Konuştukça programı konusu nedir? Kanal D Konuştukça programı son bölümde neler oldu? Konuştukça programı sunucuları kim? Konuştukça programı Canlı izle! Konuştukça programı Kanal D canlı izle!

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Konuştukça programı her sabah 08.00'de Kanal D ekranlarına sabah kuşağında yayınlanan programdır. Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici'nin sunumuyla her cumartesi ve Pazar günü sabah yayınlanmaktadır? Konuştukça programı konusu nedir? Kanal D Konuştukça programı son bölümde neler oldu? Konuştukça programı sunucuları kim? Konuştukça programı Canlı izle! Konuştukça programı Kanal D canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

KONUŞTUKÇA PROGRAMI KONUSU NEDİR?

Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında yayınlanan sabah kuşağı programıdır. Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici'nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de ekranlara gelmektedir.

KONUŞTUKÇA PROGRAMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Konuştukça 58. Bölüm Fragmanı yayında! Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici'nin sunumuyla "Konuştukça" programı her cumartesi-pazar saat 08.30'da Kanal D'de!

KONUŞTUKÇA PROGRAMI SUNUCULARI KİMLER?

Güne mutlu uyanmak, yaşamın farkına varmak, kendine vakit ayırmak için Kanal D ekranında buluşuyoruz! Özlem Yıldız ve Dr. Biran Ekici'nin sunumuyla çekilmektedir.

KONUŞTUKÇA PROGRAMI KONUKLARI KİMLER?

Konuştukça Programı konukları;

Şef Elif Korkmazel

Uzman Estetisyen Duygu Bengül

Fizyoterapist Öznur Işık

KONUŞTUKÇA PROGRAMI 57. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Programın bu bölümünde, mutfakta harikalar yaratan şef Elif Korkmazel çökertme kebabı ve kadayıf tatlısı tarifleri verdi. Kalıcı Makyaj Uzmanı Nur Güner, mikroblading nedir, acı hissedilir mi, kalıcılığı herkeste aynı durur mu sorularını yanıtladı. Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, yeni evleneceklere özel, gelin damat estetiğinin tüm detaylarını anlattı. Fizyoterapist Elif Akıncı, en sık görülen omurga hastalıkları ve omurga sağlığı için dikkat edilmesi gerekenler önemli noktalara değindi. Ve büyük değişimin kapıları bu hafta, hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele etmiş kendisine hiç zaman ayıramamış vir kız çocuğu annesi Nilden Güngör için aralandı. Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr.Altuğhan Cahit Vural ve Diş Hekimi Doç. Dr. Feyza Eraydın ile Nilden Hanım'ın inanılmaz değişim serüveni Konuştukça'da…

KONUŞTUKÇA PROGRAMI SON BÖLÜM İZLE!

KONUŞTUKÇA PROGRAMI 58. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

KONUŞTUKÇA PROGRAMI KANAL D CANLI İZLE!

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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