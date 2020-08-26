Konuralp Antik Kentte kazı çalışmaları sürüyor
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Konuralp Antik Kentte kazı çalışmaları sürüyor

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olan Konuralp'te kazı çalışmaları devam ediyor.

Konuralp Antik Kentte kazı çalışmaları sürüyor
26.08.2020 11:38 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:43

DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz bölgesinin tek antik kenti olan Konuralp'te kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmasını Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olan ve halk arasında "40 Basamaklar" olarak adlandırılan "Prusias ad Hypium Antik Kent" kazı alanını Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu üyeleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Fakülte Yönetim Kurulu üyelerine; kazı çalışmalarında görev alan Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emre Okan ve Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bilir çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kazı çalışmalarında aktif görev alan Doç. Dr. Emre Okan Prusias ad Hypium Antik Kent'inde kazı çalışmalarının 2013 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Konuralp Müzesi Başkanlığı'nda, Düzce Üniversitesi'nin, Düzce Belediyesi'nin ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nın destekleri ile devam ettiğini söyledi. Bu kadar desteğin olmasının işlerini kolaylaştırdığını ifade eden Emre Okan, kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, herkesin ve her kurumun desteklerini beklediklerini ifade etti.

Tiyatro sahasında 3 alanda çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Emre Okan, bir tanesinin tiyatronun doğusunda en alt kaveyanın basamaklarının bulunduğu alanda, batı bölümünde üst kaveyaya çıkan koridorun bulunduğu alanlarda çalışmalar yapılırken, kuzeyde ise; orta kaveyanın hatlarının takip edildiği bilgisini paylaştı. İşçi sayısının artacağını da dile getiren Doç. Dr. Emre Okan, her şey planlandığı gibi gitmesi halinde, tiyatronun 3 yıl içerisinde restore edilebilir hale getirilebileceğini, destekleri için başta Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü olmak üzere herkese teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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