Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum

Sinop'ta bir balıkçı geri vitese taktığını sandığı aracı ileri vitese takınca, kontrolünü kaybederek bir kayığa çarptı. Denize düşmekten son anda kurtulan ve kendi imkanlarıyla çıkan balıkçı "Başımıza çok kötü şeyler geldi. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi, kurtulmak istiyorum" diyerek isyan etti.

Kaza, önceki gün kent merkezindeki mendirekte meydana geldi. Necdet Dikmen (55) yönetimindeki 57 DU 224 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Sürücü Dikmen, kendi imkanıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı.

"BAŞIMIZA ÇOK KÖTÜ ŞEYLER GELDİ"

Sinop'ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı:

"Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı".

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz ÖZEN