Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kula'dan Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Metin S. (45) idaresindeki 45 YB 5781 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Şarampolde ağaca çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerine yapılan sürücü Metin S. önce Kula Devlet Hastanesine, ardından da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralılar Yasemin S.(48) ile Nisan S. (16) ise ilk müdahaleleri olay yerine yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 yaralının sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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