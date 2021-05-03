Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
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Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarptı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarptı. Araçta sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, D010 karayolu Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu istikametine seyir eden Erdal Y. idaresindeki 81 AAN 244 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak refüjdeki direğe çarptı. Çarpmanın neticesinde sürücü araç içerisinde sıkıştı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarken, vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Erdal Y., vatandaşların yardımı ile çıkartıldı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Erdal Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"Şoförün tek şansı bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı"

Araç içerisinde sıkışan sürücüyü kendi imkanlarıyla çıkartan Hüseyin Şentürk, "Kendi restoranımızda çalışırken bir ses duyduk. Sesin üzerine yola çıktık. Burada arabanın kaza yaptığını görünce koşarak geldik. Araçta sadece şoför vardı. Başka hiç kimse yoktu. Şoförün tek şansı bence emniyet kemerinin bağlı olmasıydı. Çünkü emniyet kemerini ben açtım. Arabadan dışarıya aldım. Yan yatırdım eğer kanaması varsa kendi kanıyla boğulmasın diye. Sonra ambulansı kardeşim İsmail aradı. Sağlıkçılara teslim ettik. Yaralı, 'Arabadan beni indir abi. Sol ayağım çok ağrıyor' demişti. O yüzden emniyet kemerini çözüp arabadan indirip sağ omuzunun üzerine yatırdık" dedi.

"Hiçbir müdahalede bulunmadan sağlık ekiplerine teslim ettik"

Sesi duyunca ağabeyi Hüseyin Şentürk ile birlikte koşarak olay yerine geldiğini belirten İsmail Şentürk, "Arkadaş arabada sıkışmıştı. Abim direkt emniyet kemerini çözdü. Aşağıya indirdik, yan yatırdık. Hareket ettirmedik hiçbir şekilde. Sağ omuzunun üzerinde yatılı bir şekilde durdu. Ambulansı aradık. Hiçbir müdahalede bulunmadan sağlık ekiplerine teslim ettik. Gönderdik hastaneye" diye konuştu. - SAKARYA

Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki direğe çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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