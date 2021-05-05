Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te, kasasında bir araç yüklü olan kamyon, kontrolden çıkarak ağaçlara çarparak durabildi.

Bilecik'te, kasasında bir araç yüklü olan kamyon, kontrolden çıkarak ağaçlara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.

Kaza, Bilecik'in Yenipazar ilçesi Kuşça Köyü mevkiinde meydana geldi. Yenipazar-Eskişehir karayolu üzerinde seyir halindeki 01 HP 075 plakalı, kasasında bir araç yüklü kamyonet sürücü Yusuf Ç. Kuşça Köyü mevkiine geldiği esnada direksiyon hakimiyetimi kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon ormanlık alana girerek ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Şener E. ve sürücü şans eseri yara almadan atlattı. Kamyon Yenipazar Belediyesine ait kepçe yardımı ile kaza yerinden çekilirken, 2 kişi belediye tarafından ilçede misafir edildi. - BİLECİK

Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi
Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
Çalışmak için çıktığı eve bir daha dönmedi, acı haber geldi
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Meral Akşener
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Salih Uçan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kontrolden çıkan kamyon ağaçlara çarparak durabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 14:14:41. #1.16#

title