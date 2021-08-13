Konteyner tuvalete araç çarptı
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Konteyner tuvalete araç çarptı

Konteyner tuvalete araç çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından cumartesi pazarı alanında yapılan konteyner tuvalete, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından cumartesi pazarı alanında yapılan konteyner tuvalete, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kapalı pazarımızın yanında bulunan tuvaletlerimizin bulunduğu konteynere araçla çarpıp kaçan şahısların tespiti için emniyete suç duyurusunda bulunduk. Her insan kaza yapabilir fakat kaçıp gitmek hoş bir davranış değil. Çünkü buralara harcanan paralarda her bir vatandaşımızın hakkı var" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Konteyner tuvalete araç çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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