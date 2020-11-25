Konservasyon ne demek? Konservasyon nedir?
Fransızca'dan Türkçe'ye geçen daha çok mimari alanda kullanılan Konservasyon kelimesi ne demek? Konservasyon nedir? Konservasyon ve restorasyon arasındaki fark nedir?
Fransızca'dan Türkçe'ye geçen daha çok mimari alanda kullanılan Konservasyon kelimesi ne demek? Konservasyon nedir? Konservasyon ve restorasyon arasındaki fark nedir? İşte detaylar...
KONSERVASYON NE DEMEK?
Konservasyon Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir terim. Konservasyon "Muhafaza etme" anlamında kullanılmaktadır.
Konservasyonun; en temel anlatım ile mimari yapının çürümeden ve bozulmaya yüz tutmadan, zaman yenik düşmesini engellemek için yapılan işlemler bütünü olduğundan bahsetmiştik. Bir mimari yapın içi ve malzemeleri değiştirilmeden yapılan ve o mimari yapıyı çürüyüp ya da küflenip yıkılmaktan kurtaran işlemlere konservasyon adı verilir. Buradaki kritik nokta ve konservasyon ve restorasyon arasındaki temel farkı oluşturan nokta; mimari yapının üzerinde herhangi bir oynama yapılmamasıdır. Konservasyon; mimari yapının doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak yapılan işlemlerdir.
- Konservasyon (sanat), resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi.
- Konservasyon (sigorta), bir sigorta şirketinin kabul ettiği risklerden devretmeyip üzerinde tuttuğu kısım.
KONSERVASYON VE RESTORASYON ARASINDAKİ FARKL NEDİR?
- Konservasyon ve restorasyon nedir soruları üzerinden konservasyonun ve restorasyonun tanımına değindik. Şimdi sıra sık sık karıştırılan bu iki kavrama kısa bir bakış atmaya geldi. Konservasyon ve restorasyon arasındaki farklar nelerdir sorusu ile de bu iki kavrama ve birbirlerinden ayrıldıkları noktalara değinmiş olacağız.
- Aslında hem konservasyon hem de restorasyon kavramını ayrı ayrı anlatıyor olmak ile bu iki kavram arasındaki farkları bir nebze de olsa ortaya çıkarmış olduk. Biraz daha detaya inmek gerekirse; restorasyon artık kurtarılamayacak şekilde zarar görmüş ya da eskimiş bir yapının mümkün olduğunda orijinaline sadık kalınarak yeniden inşa edilmesi, konservasyon ise mimari yapıya bu duruma gelmeden önce yapılan ve yine yapının orijinaline sadık kalındığı işlemlerdir. Konservasyon daha çok önleyici işlemlerden oluşurken mimari yapının durumu itibari ile yeniden inşa işlemi gerektirmez.
- Mimari yapılar ve özellikle tarihi eserler söz konusu olduğunda hem konservasyon kavramı hem de restorasyon kavramı oldukça kritik öneme sahiptir ve kesinlikle ilgili kurum denetimleri altında konusunda uzman ve deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir.tarihi eserler söz konusu olduğunda, kültürel ve tarihi mirasın gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için özveri ile ve yılların deneyimi ile çalışmaktadır