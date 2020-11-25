Konservasyon ne demek? Konservasyon nedir?

Fransızca'dan Türkçe'ye geçen daha çok mimari alanda kullanılan Konservasyon kelimesi ne demek? Konservasyon nedir? Konservasyon ve restorasyon arasındaki fark nedir?

Fransızca'dan Türkçe'ye geçen daha çok mimari alanda kullanılan Konservasyon kelimesi ne demek? Konservasyon nedir? Konservasyon ve restorasyon arasındaki fark nedir? İşte detaylar...

KONSERVASYON NE DEMEK?

Konservasyon Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir terim. Konservasyon "Muhafaza etme" anlamında kullanılmaktadır.

Konservasyonun; en temel anlatım ile mimari yapının çürümeden ve bozulmaya yüz tutmadan, zaman yenik düşmesini engellemek için yapılan işlemler bütünü olduğundan bahsetmiştik. Bir mimari yapın içi ve malzemeleri değiştirilmeden yapılan ve o mimari yapıyı çürüyüp ya da küflenip yıkılmaktan kurtaran işlemlere konservasyon adı verilir. Buradaki kritik nokta ve konservasyon ve restorasyon arasındaki temel farkı oluşturan nokta; mimari yapının üzerinde herhangi bir oynama yapılmamasıdır. Konservasyon; mimari yapının doğallığı bozulmadan, yapıldığı döneme, kullanılan malzemelere uygun ve özgün niteliğine bağlı kalınarak yapılan işlemlerdir.

Konservasyon (sanat), resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi.

(sanat), resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi. Konservasyon (sigorta), bir sigorta şirketinin kabul ettiği risklerden devretmeyip üzerinde tuttuğu kısım.

KONSERVASYON VE RESTORASYON ARASINDAKİ FARKL NEDİR?

