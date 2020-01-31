Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı
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Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı

Bülent Ersoy, iki hafta önce verdiği konserde küfür ettiği gerekçesiyle gündem olan İrem Derici'nin konuk olduğu 2. Sayfa programına bağlanarak şarkıcıya destek oldu. Ersoy'un kendisine destek verdiğini duyan Derici, ağlamamak için kendini zor tuttu.

31.01.2020 12:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:37
Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı

Ünlü şarkıcı 'nin 2 hafta önce verdiği konserinde şarkı arasında sinkaflı bir söz söylediği anların videosu ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde yanlış anlaşıldığını söyleyerek üzgün olduğunu belirten Derici'ye ünlü isimlerden de destek geldi.

KONSERİNDEKİ SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kış Festivali'nde sahneye çıktı. Yıldızının parlamasında büyük etkisi olan Kalbimin Tek Sahibine isimli şarkıyı söylerken orkestrasını susturarak "Burada olamayan melekler benim g.tümü yesin" dedi. Derici'nin cümlesinde geçirdiği 'Melek' ifadesi ise dini değerlere bağlanınca sosyal medyada tepki mesajları yağdı.

BÜLENT ERSOY'UN SÖZLERİ KARŞISINDA DUYGULANDI

Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla adeta linç edildiğini söyleyen Derici, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yanlış anlaşıldığı için özür dileyen Derici'ye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Hadise'nin mesaj atarak destek olduğu şarkıcıya Bülent Ersoy'dan da destek gecikmedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Diva, "İrem Derici öyle saygısız biri değildir. Yüreğinde Allah korkusu vardır" dedi. Usta şarkıcının sözleri karşısında duygulanan Derici, ağlamamak için kendini zoru tuttu.


Haber Videosu

: Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anla yaşadı
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