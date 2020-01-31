Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anlar yaşadı
Bülent Ersoy, iki hafta önce verdiği konserde küfür ettiği gerekçesiyle gündem olan İrem Derici'nin konuk olduğu 2. Sayfa programına bağlanarak şarkıcıya destek oldu. Ersoy'un kendisine destek verdiğini duyan Derici, ağlamamak için kendini zor tuttu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 2 hafta önce verdiği konserinde şarkı arasında sinkaflı bir söz söylediği anların videosu ortaya çıktı. Çıkan görüntülerde yanlış anlaşıldığını söyleyerek üzgün olduğunu belirten Derici'ye ünlü isimlerden de destek geldi.
KONSERİNDEKİ SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI
Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kış Festivali'nde sahneye çıktı. Yıldızının parlamasında büyük etkisi olan Kalbimin Tek Sahibine isimli şarkıyı söylerken orkestrasını susturarak "Burada olamayan melekler benim g.tümü yesin" dedi. Derici'nin cümlesinde geçirdiği 'Melek' ifadesi ise dini değerlere bağlanınca sosyal medyada tepki mesajları yağdı.
BÜLENT ERSOY'UN SÖZLERİ KARŞISINDA DUYGULANDI
Görüntülerin sosyal medyaya yayılmasıyla adeta linç edildiğini söyleyen Derici, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Yanlış anlaşıldığı için özür dileyen Derici'ye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Hadise'nin mesaj atarak destek olduğu şarkıcıya Bülent Ersoy'dan da destek gecikmedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Diva, "İrem Derici öyle saygısız biri değildir. Yüreğinde Allah korkusu vardır" dedi. Usta şarkıcının sözleri karşısında duygulanan Derici, ağlamamak için kendini zoru tuttu.
Haber Videosu: Konserinde küfür eden İrem Derici, Bülent Ersoy'un destek telefonuyla duygusal anla yaşadı
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Ağız ishali olmuş biri ağzından ne çıkacağını hesap edemezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bülent Ersoy hayraniyimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hadi lan tavuk beyinli, taklit ediyorsun bari ismimi doğru yazsaydınYayından Kaldır
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Belli oluyor halinden2 Yayından Kaldır
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Bülent hanim muhtesem hayalimdeki insanCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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TELESKOPLU MU ZENCİ Mİ SİN NESİN Bugün Motorlu taşıtların vergisinin son günü, sende Motor olduğundan vergini ödemeyi unutma.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Gündemden az uzak kalınca ne yapacağını bilmeyen bir İrem Derici işte yahu bırakın kendi haline. . . Bu kadının neyine değer veriyorlar hala anlamıyorum. ;))Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bu 2ıncı sayfa programı kadar sacma sapan bir program yok milletin aklına böyle boş şeyler ile uyuşturmakCevap Yaz 17 Yayından Kaldır
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Aşadaki sahte SAKARLI HATUN, gene taklit3 Yayından Kaldır
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Evlilik programları tekrar yayınlan sın, bende katılıp şansımı denemek istiyorum.2 8 Yayından Kaldır