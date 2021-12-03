KONSERİN SÜRPRİZ KONUĞU; BAMBAM

KARATAŞ, ADANA (DHA) - ANTALYA Devlet Opera ve Balesi, müzikseverleri 'Operetlerden Seçkiler' konserinde buluşturdu. Konserde, 'Bambam' isimli köpek, tenor Göksay Yaran'ın kucağında sahneye çıktı ve alkış yağmuruna tutuldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'ndeki opera sahnesinde gerçekleşen konserde, sopranolar Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenorlar Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran, Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Tekinay solist sanatçılar olarak sahne aldı.

Atay Ergezen tarafından sahneye konulan 'Operetlerden Seçkiler' adlı konser, piyanist Metin Kiper'in eseri seslendirmesiyle başladı. Solist sanatçılar, piyano eşliğinde sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları opera diliyle seslendirdi.

Sahne düzenlemesi Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan, ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanan konserde, tenor Göksay Yaran, konserin son dakikalarında 2.5 yaşındaki Terrier cinsi 'Bambam' adlı köpeği ile birlikte sahneye çıktı. İzleyenler 'Bambam'ı alkış yağmuruna tuttu.