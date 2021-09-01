Konsere geç kalan Koray Avcı'nın imdadına motosikletli zabıta yetişti

Konsere geç kalan Koray Avcı'nın imdadına motosikletli zabıta yetişti Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı'yı, geç kaldığı konsere zabıta memuru motosikleti ile yetiştirdi.

Konsere geç kalan Koray Avcı'nın imdadına motosikletli zabıta yetişti

KOCAELİ - Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı'yı, geç kaldığı konsere zabıta memuru motosikleti ile yetiştirdi. Koray Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki gün düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde sahne alan ünlü şarkıcı Koray Avcı, şarkıları ile konser alanını dolduran vatandaşları coşturdu. Vatandaşların büyük ilgi gördüğü konsere geç kalan Koray Avcı'nın imdadına ise zabıta memurunun yetiştiği ortaya çıktı. Konsere geç kalmamak için zabıta memurunun motosikletine binen Avcı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde, Koray Avcı'nın zabıta memurunun motosikletine aldığı Koray Avcı'yı konsere yetiştirmeye çalıştığı görülüyor. Motosiklet üzerinde zabıta memuru ile konuşan Koray Avcı, "Bu benim spor inadım yüzünden konsere geç kaldık. Böyle güzel oluyor. Havluyu da serdim üşümeyeyim diye. Çok iyi. Ağabey teşekkür ederim" dediği görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı