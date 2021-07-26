KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
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KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ

KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RUS DJ Olga Korolova, konser için geldiği Antalya'da klip çekti.

RUS DJ Olga Korolova, konser için geldiği Antalya'da klip çekti. Turistik kenti kuşbakışı gören Tünektepe'de mikser başına geçen Korolova, pandemi döneminde oluşturduğu single parçaları çaldı.

Rus DJ Olga Korolova, konser için geldiği Antalya'da hayranlarını unutmadı. Sosyal medya üzerinden canlı yayınlanan, daha sonra DJ Korolova'nın sosyal medya hesabına yüklenen klip için Tünektepe mekan olarak kullanıldı. Teleferikle zirveye çıkan DJ Korolova, burada oluşturulan sette mikser başına geçerek, müzik parçalarını çaldı. Antalya manzarası eşliğinde çekilen klibi, kısa sürede Korolova'nın binlerce hayranı izledi. Videonun altına yüzlerce yorum alan DJ Korolova, Antalya çok güzel. İlk kez geliyorum ve muhteşem. Milyonlarca Rus turistin buraya gelmesinin sebebini şimdi daha iyi anlıyorum dedi.

Pandemi kısıtlamaları öncesi birçok meslektaşının Antalya'da verdiği konserleri takip ettiğini sözlerine ekleyen Korolova, Coşkulu kalabalıkları dün gibi hatırlıyorum. Ülkemde pandemi kısıtlamaları sırasında yeni mikslere oldukça zaman ayırdım. Repertuvarı genişlettim. Pandemi sonrası ilk konserimi 300 kişilik özel bir grup için verdim. Antalya'nın bana şanslı geleceğini düşünüyorum. Buradan da New York ve Amsterdam'da iki konsere geçeceğim diye konuştu.

KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ
KONSER İÇİN GELDİĞİ ANTALYA'DA KLİP ÇEKTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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