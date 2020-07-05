- Kongrede 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı - Kongrede 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresine katılan partililerin 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayması dikkat çekti.

- Kongrede 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı

KIRIKKALE - İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı'nın 2. Olağan Kongresine katılan partililerin 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayması dikkat çekti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), korona virüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi. Bu kapsamda İYİ Parti Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığının 2. Olağan Kongresi bir düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongreye gelen partililerin giriş kapısında ateşi ölçüldü, maskeli bir şekilde içeri alınması sağlandı. Ancak, kongrede vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlarda maskelerini çene altına takarken bazıları da bazılarının da takmadığı gözlemlendi. Kongrede mevcut merkez ilçe başkanı Yavuz Kuzucu, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: İHA