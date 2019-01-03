Kongre Üyesi Tlaib, ABD'nin 3. Başkanı Jefferson'a Ait Kuran'a El Basarak Yemin Edecek

Ara seçimlerde Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Filistin asıllı Rashida Tlaib, bugün yapılacak yemin töreninde ABD'nin 3. Başkanı ve "kurucu babalarından" olan Thomas Jefferson'a ait 1734 yılından kalma Kuran'a el basarak yemin edecek.

Tlaib ve Ilhan Omar, Kasım ayındaki ara seçimlerde ABD Kongresi'ne seçilen ilk kadın Müslüman üyeleri olmuştu.

Detroit Free Press'e verdiği röportajda Tlaib "Kuran'a el basarak yemin ederek Amerikan halkının ne kadar geniş bir geçmişe sahip olduğunu, hepimizin adalet ve özgürlüklere olan sevgisini göstereceğim" dedi.

Tlaib "Bu benim için önemli çünkü birçok Amerikalı İslam'ın Amerikan tarihine uzak olduğu gibi bir hisse sahip. Müslümanlar en başında da buradaydı... Kurucu babalarımızdan bazıları İslam hakkında şu anki bazı Kongre üyelerinden daha fazla bilgiye sahipti" diye konuştu.

Yemin törenleri için belirli bir metin bulunmasa da Kongre üyeleri genellikle İncil'e el basarak "ABD anayasasını tüm dahili ve harici düşmanlardan korumaya" yemin ediyor.

12 yıl önce Michigan eyaletinden seçilen ve ABD'nin ilk Müslüman Kongre üyesi olan Keith Ellison da yine Jefferson'ın Kuran'ına el basarak yemin etmişti.

Ellison'ın bu hareketi dönemin muhafazakar Hristiyan Kongre üyelerinin büyük tepkisini çekmişti.

Jefferson'a ait iki ciltten oluşan Kuran, 1734 yılında George Sale tarafından İngilizce'ye çevrilmişti. Kuran ABD Kongre Kütüphanesi'nde tutuluyor. ABD'nin ilk Müslüman kadın Kongre üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar kimdir?

Tlaib, Filistinli bir anne babanın 14 çocuğundan en büyüğü olarak Detroit'te doğdu. Babası Ford fabrikasında işçiydi. Kendisi bir sosyal güvenlik uzmanı.

42 yaşındaki Tlaib, 2008'de Michigan'ın ilk Müslüman kadın eyalet meclisi üyesi oldu.

2016'daki Başkanlık seçiminde, dönemin Başkan Adayı Donald Trump'ın Detroit'teki konuşmasını kesen on kadar protestocudan biriydi.

Afrika kökenli Amerikalılar'ın yoğun olarak yaşadığı bir bölgeden yarışa giren Tlaib, işçi sınıfının haklarını savunan bir aday portresi çizdi.

Tlaib aynı zamanda Filistin asıllı ilk ABD Kongre üyesi oldu.

Başörtülü siyasetçi Ilhan Omar, ailesiyle birlikte Somali'den kaçmalarının ardından Kenya'daki bir mülteci kampında yaşadı.

Aile daha sonra Lüteriyen Kilisesi'nin desteğiyle Minneapolis'e yerleşti.

36 yaşındaki Omar, 2016'da Minnesota'daki ilk Somali kökenli Amerikalı eyalet meclisi üyesi oldu.

6 Kasım'daki ABD ara seçimlerinde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi seçilen Omar, Kongre tarihindeki ilk başörtülü üye de olacak.