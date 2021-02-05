Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kongreye damga vuran sözler: Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adıyaman - Edirne - Erzurum - İzmir - Kırşehir - Mersin - Osmaniye 6'ncı olağan il kadın kolları kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

"AİLENİN DİREĞİ ANNEDİR"

Gündeme dair birçok konuda değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin temeli ve kadınlara ilişkin açıklamalarında, "Hep söylerim, cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsaldır. Onlarla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Ailenin direği annedir anne. Bu lezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım biz analarımıza bakalım. Bu annelerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz. Biz samimiyeti her konuda olduğu gibi kadınları siyasetin merkezine yerleştiriyoruz. Siyasi hayatımızın her döneminde hanımların hak ettikleri tüm kademelere gelebilmeleri için gayret gösterdik. Kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasındaki en büyük kazanımlarının altında hep AK Parti'nin imzası bulunuyor. Biz kadını gerçek anlamda haklarına, özgürlüklerine kazandırmak için çalıştık.



"2 KADIN BAKANIMIZ, 54 MİLLETVEKİLİMİZ VAR"

Kadınlarımızla birlikte tüm önyargıları aşarak bulunduğumuz seviyeye geldik. TBMM'deki AK Parti grubunda 54 kadın milletvekilimiz bulunuyor, 2 kadın bakanımız var. Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı. Siyasette de kadınların görünülürlüğü ve etkisi her geçen gün artıyor. Şayet kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek, Allah'ın izniyle AK Parti'nin yükselişinin önüne kimse geçemez.

Sizlere çok önemli görevler düşüyor. AK Parti kadın kollarımızda görev alan her bir kardeşimiz ilmek ilmek bu ülkenin geleceğini işlediğini, şekillendirdiğini unutmamalı. Attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim.

"SALONDA HANIM KARDEŞLERİMİ GÖRMEK UMUTLARIMIZI ARTIRIYOR"

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Geçmişin zaferlerini nasıl birlikte yazdıysak büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edeğiz. Salonların hanım kardeşlerimle dolu olduğunu görmek geleceğe yönelik umutlarımızı daha da artırıyor. Büyük başarılar ancak milletle birlikte yürünen yolların, mücadelelerin sonunda elde edilir. AK Parti Türkiye'nin partisidir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Kökeninden dolayı, kültürel çeşitlilik sebebiyle, inancından dolayı, maruz kalmaz, kalamaz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir.

"EN AZ 3 ÇOCUK"

Ülkemiz nüfusu hamdolsun 84 milyona merdiven dayamış olmakla birlikte yaş ortalamamız ne yazık ki yükseliyor. Bizim inancımıza göre her çocuk kendi kısmeti ve bereketiyle hayata gözlerini açar. Hep söyledim yine söylüyorum en az 3 çocuk. Bunu başardığımız sürece Türkiye çok daha güçlü olacak.

"HER EVLADIMIZI SAHİPLENMEK GÖREVİMİZDİR"

Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde zihni ve kalbi olarak ülkesiyle milletiyle değerlerimizle bağı kopmuş bir kesimin varlığına üzüntüyle şahit oluyoruz. Oradaki bir kısım genç, ne yazık ki dışarıdan tahriklerle böyle bir oyuna giriyor. Teröre bulaşmamış olması şartıyla gençlere sahip çıkmalıyız. Teröre ve şiddete bulaşanların gözünün yaşına bakmayacağız, yargının karşısına çıkaracağız. Her evladımızı sahiplenmek hem parti hem de hükümet olarak görevimizdir."