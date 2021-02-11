Kongre baskını nedeniyle azil yargılanması süren Trump'ı zora sokacak videolar ortaya çıktı

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bakan Koca, Mart ayını işaret etti

6 Ocak'taki Kongre baskını nedeniyle Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın senatodaki azil yargılamasına devam ediliyor. Kongre baskınının nasıl gerçekleştiğine ilişkin ilk kez gün yüzüne çıkan videolar gündem yarattı. Görüntülerde Trump'ın bir noktada "Kongre binasına yürüyeceğiz" dediği net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi. Temsilciler Meclisinden gelen ve iddia makamı olarak görev yapan Demokrat savcı vekiller yaklaşık 8 saat boyunca Trump aleyhindeki iddialarını ortaya koydu.

TRUMP'I BAŞ SORUMLU İLAN ETTİLER

Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Trump'ın "Kongre baskınının baş sorumlusu" olduğunu savunurken, söz alan diğer savcı vekiller de Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin "doğru olmayan" iddialarını tekrarlayarak kendi taraftarlarını kışkırttığını ileri sürdü.

VİDEODA NELER VAR?

Kürsüye gelen Demokratlar kendi konularıyla ilgili daha önce yayınlanmamış çok sayıda videoyu ilk kez kamuoyuna açıklarken, dakika dakika baskının nasıl yaşandığını ortaya koymaya çalıştı. Demokratların Trump'a karşı iddialarını sunduğu oturumda yayımlanan 13 dakikalık video Senato'da soğuk duş etkisi yarattı. Küfürlerin sansürsüz bir şekilde yer aldığı videoda, 6 Ocak'ta yaşananların yarattığı dehşet, kalabalığın başvurduğu şiddet, polisin paniği ve Kongre üyelerinin yaşadığı korkuya dair görüntüler yer alıyor.

TRUMP "KONGRE BİNASINA YÜRÜYECEĞİZ" DİYOR

Videoda, Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarını heyecanlı bir şekilde yinelediği görülüyor ve bir noktada "Kongre binasına yürüyeceğiz" diyor. Bu sözleri sarf ederken, destekçilerinden bir grup zaten Kongre Binası'na ulaşmış durumdaydı.

"ABD, ABD, ABD" sloganları atan bir grup, Kongre binasının etrafındaki bariyerleri zorlarken görülüyor. Kendilerini durdurmaya çalışan polis memurlarının üzerine yürüyenlerin üstünde ise askeri kamuflaj kıyafetleri var. Polise karşı karşıya gelenlerin küfürler ettiği, "domuz" ve "hain" gibi kelimeler sarf ettiği duyuluyor.

"TRUMP İÇİN SAVAŞ" SLOGANLARI

Bu noktada video yeniden Trump'ın konuşmasına dönüyor. Bina önünde ellerinde bayrak ve silah tutan Trump destekçileri toplanmış, bir kişi, üzerinde ilmek sallanan bir darağacının üzerinde duruyordu. Kalabalığın "Trump için savaş" sloganları attığı görülüyor.

Bu esnada bir grup protestocu da Senato Genel Kurul salonuna girerek, birinin "Burası Senato mu?" diye sorduğu duyuluyor. Bir başkası da salondan tahliye edilmiş olan senatörleri kast ederek, "Neredeler?" diye soruyor. Bazı göstericilerin, Senatörlerin arkalarında bıraktığı kağıt ve diğer eşyaları kurcaladığı görülüyor. İçlerinden biri, "Bu pisliklere karşı kullanabileceğimiz bir şeyler olmalı" diyor.

MIKE PENCE İLE GÖSTERİCİLER ARASINDA 30 METRE VARMIŞ

Kongre binası içinden ve dışından çekilmiş çok sayıda video, göstericilerin binaya ne şekilde girdikleri, polisle nasıl karşı karşıya kaldıkları ve delege oylarının sayımını yapan senatörlere ne kadar yakın olduklarını ortaya koydu. Bir videoyu izleten Demokrat vekiller, bazı göstericilerin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence ile beraberindeki senatörlere 30 metre kadar yakın oldukları ve Pence'in korumalar eşliğinde güvenli yere götürüldüğünü anlattı.

Bir başka videoda ise Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney'nin bir polisin uyarısıyla göstericilerden son anda uzaklaştığı anlar kameraya yansıdı. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı Senato Genel Kurulunda Trump ile 6 Ocak'ta bir telefon görüşmesi yaptığı ileri sürülen Cumhuriyetçi Senatör Mike Lee, Demokratların görüşme iddiasını yalanladı.

Lee söz konusu bölümün kayıtlardan çıkarılmasını isterken, bu işlemin oylama gerektirip gerektirmediğine ilişkin yaşanan anlaşmazlık, Senato Genel Kurulunda kısa süreli karmaşaya neden oldu. İddiayı gündeme getiren Demokrat savcı vekilin, söz konusu iddiayı kayıtlarından çıkaracaklarını açıklamasıyla tansiyon düştü.

DEMOKRAT SAVCI VEKİLLER 8 SAAT DAHA SUNUM YAPACAK

Demokrat savcı vekiller yerel saatle perşembe 12.00'de başlayacak 3. gün oturumunda 8 saat daha sunum yapacak. Ardından cuma ve cumartesi günü 8'er saatten Trump'ın avukatları da kendilerine ayrılan toplam 16 saat içinde tezlerini ortaya koyacak.

Bu sürecin ardından tarafların varsa tanıklarını çağırmaları ve söz konusu tanıkların dinlenmelerine geçilecek. Trump'ın ifade vermeyeceği daha önce açıklanan davada henüz tanık olmadığı kaydediliyor. Cumhuriyetçiler kadar Demokratların da yargılamanın uzamaması için tanık çağırmamayı tercih edebilecekleri belirtiliyor. Söz konusu sunumların ardından senatörlere her iki tarafa da sorularını yöneltebilmeleri için 4 saat süre verilecek.

TRUMP'IN AKLANMASINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Senatörlerin soru-cevap bölümünün ardından son tartışma bölümü ve ardından Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verilecek oylamanın yapılması bekleniyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor. Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı