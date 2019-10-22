KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği bir daha zor alır

22.10.2019 18:39

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı askeri harekât için gerekli olan sınır ötesi tezkereye CHP'nin Meclis'te 'Evet' demesi ve 23 Haziran seçimlerinde Kürtlerden büyük oranda destek alan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun operasyona ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Ağırdır, "CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği zor alır" dedi.

Bekir Ağırdır, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nın iç ve dış politikadaki yansımalarını, toplum üzerindeki etkisini değerlendirdi.

"CHP, 23 HAZİRANDAN SONRA ALDIĞI DESTEĞİ ZOR ALIR"

T24'te yer alan habere göre; KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "CHP, 23 Haziran'da Kürtlerden aldığı desteği zor alır. CHP'nin bu süreçteki pozisyon alışı, bu süreç bittiğinde CHP içindeki önceki arayışları ve gerilimleri yeniden tetikler. Kürtlerin dünyasındaki duygusal kırılmaların ülkeye ve geleceğimize bir bedeli olacaktır" diye konuştu.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamasa şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'nin elbette kendini teminat altında hissetmesi lazım... Ama bölgedeki iki unsur, ABD ve Rusya, 24 saatte farklı tavırlar alabiliyor, bu yüzden bir yurttaş olarak kafam rahat değil, bu yüzden endişeliyim. Bir karmaşanın içine mi çekiliyoruz? Güvenli alan gerçekten oluşturabilecek mi? Suriyeliler oraya yerleştirilebilecek mi? Belirsizlikler var. Toplumumuz tam olarak aydınlanmış değil. Konunun uzmanı değilim, çok bilgi sahibi değilim ama kaygılıyım. Sonuçta şehitlerimiz oluyor ve buna çok üzülüyoruz. Ama yine de şunu vurgulamak istiyorum: Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçiğimizin tabii ki yanındayız".