Konami üç yeni dijital YU-GI-OH! oyunun duyurdu: Master Duel, Rush Duel ve Cross Duel

Konami Digital Entertainment, B.V. bir değil, iki değil, üç heyecan verici yeni Yu-Gi-Oh! dijital oyununu ve Yu-Gi-Oh DUEL LINKS'e eklenecek yepyeni bir dünyanın geldiğini duyurdu.

KONAMI düzenlediği "Yu-Gi-Oh! Digital Next" canlı yayınında, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ve Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL'ı görücüye çıkarmanın yanı sıra şimdilik Yu-Gi-Oh'u RUSH DUEL adı verilen bir başka oyunun da önümüzdeki sonbahar Amerika ve Avrupa'da Nintendo Switch platformunda piyasaya sürmeyi planladıklarını duyurdu.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL hem eski hem de yeni Yu-Gi-Oh! oyuncularına popüler Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU'nu (TCG) dijital ortamda deneyimleme fırsatı sunuyor. Bu oyun aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki oyuncular hem oynaması hem de izlemesi son derece heyecan verici koleksiyon kartı Düellolarında rekabet edebilecekler. Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, manga ve animeden karakterler ve yaratıklar içeren diğer Yu-Gi-Oh! oyunlarından farklı olarak, tamamen Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU odaklı bir oyun olarak piyasaya sürülecek!

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL dünya çapında PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS ve Android'e geliyor. Ayrıca ilk kez bir Yu-Gi-Oh! oyunu, (desteklenen cihazlarda) çarpıcı 4K grafiklerle bizlerle olacak!

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL ile ilgili daha fazla bilgi için oyunun resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Şu anda Japonya'da yayınlanmakta olan popüler anime Yu-Gi-Oh SEVENS'ın muhteşem dünyasını Nintendo Switch'te Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL aracılığıyla keşfetmeye hazır mısınız? Geçtiğimiz yıldan beri Japonya'da satışta olan RUSH DUEL kart oyununa dayanan Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL, çizmeye ve yaratık çağırmaya (summoning) dayalı yepyeni ve eğlenceli bir oyun mekaniği kullanıyor. Oyunun seyrinin bir anda değişebileceği çarpışmalara hazır olun!

Düellocular bu oyunda RUSH DUEL kartlarını toplayabilir, kendi Destelerini oluşturabilir, Yu-Gi-Oh! SEVENS'dan karakterlerle karşılaşabilir ve dünyanın dört bir yanındaki arkadaşlarıyla rakiplerine meydan okuyabilir. Tüm bunlar ve daha fazlası bu sonbaharda Amerika ve Avrupa'da çıkacak Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL'de sizleri bekliyor.

Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL ise dört oyunculu Düello mekaniğiyle oyunun seyrini tamamen değiştirecek. Dünya çapında iOS ve Android'de yayınlanması planlanan bu heyecan verici yeni Yu-Gi-Oh hakkında daha fazla ayrıntı için bizi izlemeye devam edin!

KONAMI ayrıca hit mobil ve PC oyunu Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS'in dünya çapında 140 milyon indirmeye ulaştığını duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki düellocular bugüne dek 65 milyardan fazla kart topladı ve 6 milyar Düelloda karşı karşıya geldi.

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS sevenler için bir müjdemiz daha var! Yu-Gi-Oh ARC-V World dünyası yakında oyuna geliyor. Bu heyecan verici dünyayı ve çok daha fazlasını keşfetmek için Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS 'iiOS, Android ve PC Steam platformlarından edinebilirsiniz.