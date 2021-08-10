Konami, gamescom 2021'e eFootball ve Yu-Gi-Oh! Master Duel ile katılıyor

Japonya merkezli video oyunu geliştirici ve yayıncısı olan Konami, gamescom 2021'e dijital olarak katılacak!

Konami Digital Entertainment, 9 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliklerinden biri olan gamescom 2021'e dijital olarak katılacaklarını duyurdu.

Bir gamescom ortağı olarak KONAMI, yakın zamanda duyurulan oynaması ücretsiz futbol simülasyon platformu eFootballve Yu-Gi-Oh!'un şimdiye kadarki en kapsamlı KOLEKSİYON KART OYUNU Yu-Gi-Oh! Master Duel için yeni duyurular ve içerikler sunacak!

Koelnmesse ve Alman Oyun Endüstrisi Derneği (German Games Industry Association) tarafından ortaklaşa organize edilen gamescom, dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliklerinden biri olmanın yanı sıra oyun endüstrisi için Avrupa'nın en kapsamlı B2B platformudur.

gamescom 2021, 25 Ağustos Çarşamba ile 27 Ağustos 2021 Cuma tarihleri arasında yalnızca dijital formatta gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, bu yıl Köln'de offline bir fuar düzenlenmeyecek.

Kaynak: Playerbros