Konami, gamescom 2021'e eFootball ve Yu-Gi-Oh! Master Duel ile katılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konami, gamescom 2021'e eFootball ve Yu-Gi-Oh! Master Duel ile katılıyor

Konami, gamescom 2021'e eFootball ve Yu-Gi-Oh! Master Duel ile katılıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Japonya merkezli video oyunu geliştirici ve yayıncısı olan Konami, gamescom 2021'e dijital olarak katılacak!

Konami Digital Entertainment, 9 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliklerinden biri olan gamescom 2021'e dijital olarak katılacaklarını duyurdu.

Bir gamescom ortağı olarak KONAMI, yakın zamanda duyurulan oynaması ücretsiz futbol simülasyon platformu eFootballve Yu-Gi-Oh!'un şimdiye kadarki en kapsamlı KOLEKSİYON KART OYUNU Yu-Gi-Oh! Master Duel için yeni duyurular ve içerikler sunacak!

Koelnmesse ve Alman Oyun Endüstrisi Derneği (German Games Industry Association) tarafından ortaklaşa organize edilen gamescom, dünyanın en büyük bilgisayar ve video oyunları etkinliklerinden biri olmanın yanı sıra oyun endüstrisi için Avrupa'nın en kapsamlı B2B platformudur.

gamescom 2021, 25 Ağustos Çarşamba ile 27 Ağustos 2021 Cuma tarihleri arasında yalnızca dijital formatta gerçekleştirilecek. Dolayısıyla, bu yıl Köln'de offline bir fuar düzenlenmeyecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan İbrahim Çelikkol Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konami, gamescom 2021'e eFootball ve Yu-Gi-Oh! Master Duel ile katılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 09:45:45. #1.15#

title