ŞIRNAK (İHA) - Komutanlar öğrencilerle birlikte okul bahçesindeki demir parmaklıkları boyadı

Mehmetçik öğrencilerin etkinliğine katılıp, okul bahçesini boyadı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki öğrencilerin uygulamalı derslerine eşlik eden komutanlar okul bahçesinde boyama etkinliğine katıldı.

Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın destekleriyle bütün okullara boya alan ilçe milli eğitim müdürlüğü okulların iç ve dış cephelerini boyamaya başladı. 75'inci yıl ilk ve ortaokulunda öğrencilerin uygulamalı dersinde okul bahçesindeki demir parmaklıkları boyayan ekiplere yardım eden ilçe jandarma komutanlığı personeli öğrencilerle birlikte boyama yaptı. Etkinlikte gün boyu okulun çevresini boyayan Mehmetçik öğrencilerle güzel vakit geçirdi. Ara tatile giren okullarda son günde düzenlenen etkinlikle öğrenciler doyasıya eğlendi. Nisan Cin isimli öğrenci boyama yaptığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Cin, "Şu anda okulumuzun bahçesinin demirlerini boyuyoruz. Hepinizi bu işe davet etmek istiyorum, okulun bahçesini boyayın" dedi.

Adar Ataman adındaki öğrenci ise "Öğretmenimiz bize etkinlik düzenledi. Biz boyama yaparsak resim dersinde yetenekli oluruz. Küçükler bizi izliyorsa bizim gibi boyama yapsınlar büyüdüklerinde boyama işçisi olabilirler" diye konuştu.

Öğretmenlerle beraber boyama yapan öğrencilere ise Mehmetçilerin eşlik etmesi görenleri sevindirdi.

(SRD-AKK-Y)