Komünist Başkan Maçoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı
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Komünist Başkan Maçoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Komünist Başkan Maçoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

22.06.2020 22:40 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:46

Komünist Başkan Maçoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

TUNCELİ - Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Maçoğlu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre,Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada muayene edilen Maçoğlu'nun yapılan Covid-19 test sonuçları pozitif çıkarken hastanenin pandemi servisinde tedavisine başlandı.Maçoğlu'nun son günlerde temasta bulunduğu kişilere ilişkin tarama çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Maçoğlu sosyal medya hesabından "Dün yaşadığım boğaz ağrısından sonra hastanedeki tetkiklerim ve yapılan test sonuçlarına göre Coronavirüs testi sonucum pozitif çıkmıştır. Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi sürecim başlamıştır"ifadelerini paylaştı.

Komünist Başkan Maçoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Kaynak: İHA

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