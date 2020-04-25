Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti
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Adalet Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Haber

Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

Sokağa kısıtlama kararının uygulandığı Denizli'de aynı binada oturan komşuların kavgası kanlı bitti.

25.04.2020 17:12 | Son Güncelleme: 25.04.2020 17:12
Komşusunu 3 yerinden bıçaklayıp hiçbir şey olmamış gibi evinde oturmaya devam etti

Sokağa kısıtlama kararının uygulandığı Denizli'de aynı binada oturan komşuların kavgası kanlı bitti. Taraflar arasında çıkan kavgada üst katta oturan şahıs alt kat komşusunu bacağından bıçakladı. Olayın gerçekleştiren şahıs ise hiçbir şey olmamış gibi tekrar girdiği evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, çocuğun yaptığı gürültü konusunda 3. katta oturan İrfan M., ile 2. katta oturan Muhittin A., arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile üyeleri de dahil oldu. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakınca İrfan M., alt kat komşusu Muhittin A.'yı bacağının 3 farklı yerinden bıçakladı. Olayın ardından apartman yöneticinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağının 3 ayrı yerinden bıçaklanarak yaralanan Muhittin A.'yı ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise komşusunun bıçakladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrara üst kattaki evine çıkan İrfan A.'yı gözaltına aldı. Şahıs ile birlikte ayrıca gürültüye neden olduğu iddia edilen çocuk, kardeşleri ve annesi ile karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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