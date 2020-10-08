Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada

08.10.2020 18:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:45

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde büfecilik yapan bir kişi, komşusu tarafından bıçaklandı. Meydana gelen kavga ve bıçaklanma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde büfecilik yapan bir kişi, komşusu olduğu şüpheli tarafından bıçaklandı.

Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana gelen olayda Ö.K. isimli şüpheli, büfe işletmeciliği yapan K.P.'nın dükkanına geldi. Ö.K. ile K.P. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Komşu oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan kavga esnasında Ö.K. yanında bulunduğu bıçak ile K.P.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Komşusu büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada

KANLAR İÇERİSİNDE KALDI

Aldığı bıçak darbeleri sonucunda yaralanarak kanlar içerisinde kalan büfeci K.P.'nın yardımına çevredeki esnaflar koştu. Yaralı kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri ise olayın yaşandığı dükkan içerisinde inceleme yaparak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Komşusu büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada

GÖRGÜ TANIĞI KAVGA ANINI ANLATTI

Kavga anını anlatan Hatice Turgut isimli vatandaş, "2 kişi dükkandan çıktı birini diğerine vururken gördük. Sonrasında ise büfeci ağabey kanlar içerisinde yere yığıldı zaten, bizde yardımcı olmak istedik ve o esnada öbür kişi de kaçtı. Dükkanın içerisinde kavga etmişler" dedi.

Komşusu büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada

GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI

Öte yandan, meydana gelen kavga ve bıçaklanma anı ise iş yeri içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yaşanan kavgı anı ve bıçakla saldırı anı yer aldı.

Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada
Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AZİM ÇELİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Özgü Namal Ata Demirer Ali Sürmeli
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Roland Garros Manuel Fernandes
Daha Fazla Milli Fransa Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komşusu, büfeciyi dükkanında defalarca bıçaklayarak yaraladı! Dehşet anları kamerada - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 19:45:18. #1.15#
title