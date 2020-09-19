Komşularının gürültüsüne maruz kalan Demet Akalın isyan etti: Villalarda hunharca parti veriyorlar Ünlü şarkıcı Demet Akalın, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanlarının kapatılması nedeniyle evinde parti veren komşularına isyan etti. "Hunharca parti veriyorlar. Durum gerçekten çok fena" diyen Akalın, İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Demet Akalın'ı komşu sitedeki gürültüler rahatsız etti. Acarkent'te oturan Akalın, yan site Beykoz Konakları'nda her gün partiler yapıldığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı'na seslendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında eğlence mekanları kapatılırken, Akalın ise bu yasağın aksine komşularının evlerinde eğlenceler düzenlediğini söyledi.

"BİR ŞEYLER YAPIN DURUM ÇOK FENA"



Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren şarkıcı, gerekenin yapılması için de yetkililere seslendi. Daha önce de birçok kez aynı konu nedeniyle rahatsızlık yaşayan Akalın, "Yine Beykoz Konakları'nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!" yazdı.