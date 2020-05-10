Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi

10.05.2020 09:37 | Son Güncelleme: 10.05.2020 09:39

Katıldığı TV programında 15 Temmuz'a dair sözleriyle tepki çeken ve komşularına ölüm tehditlerinde bulunan Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi. Noyan Ailesi tarafından yapılan açıklamada "Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hukuki süreç başlatacağız" ifadeleri yer aldı.

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen yazar Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın ailesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hukuki süreç başlatacağız" denildi.

Noyan ailesi adına Selma Türkis Noyan, Tevfik Emre Noyan, Davut Halit Eren Noyan, Murat Noyan, Eser Noyan ve Güliz Noyan tarafından yapılan, sosyal medyada Eser Noyan tarafından yayınlanan açıklamada Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında dile getirdiği düşüncelerinin Noyan ailesinin düşüncelerini yansıtmadığı belirtilerek, "Noyan ailesi olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde bizler ve ailemiz ile ilişkilendirilmemesini rica ediyoruz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Noyan ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz" dendi.

"ÇİRKİN VE UTANDIRICI OLAN BU AÇIKLAMALARI..."

Açıklama şu şekilde:

"03 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında Arafta Sorular programına katılan Sevda Noyan isimli şahıs; ailemizi ve NOYAN soyadının saygınlığını zedeleyen birtakım görüşlerini hayasızca dile getirerek hepimizi derinden yaralamıştır. Aile bireylerimizden Münib Engin Noyan'ın halihazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan'ın önce insanlık ve sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde NOYAN Ailesi'nin hiçbir bireyinin düşüncelerini YANSITMAMAKTADIR.

"NOYAN SOYADININ BU ŞEKİLDE KİRLETİLMESİ BİZİ ÜZDÜ"

Sevda Noyan, ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup, bu şahsın ne kimliği ne de düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz tarafından benimsenmemiştir. Cumhuriyet döneminin ilk valilerinden olan büyük babamız rahmetli Ahmet Refik Bey'in soyadı kanunuyla aldığı, babamız Dr. Abbas Erdoğan Noyan'ın ve ailemizin diğer bireylerinin onurla taşıdığı NOYAN soyadının, bu şekilde kirletilmesi bizleri fazlasıyla rahatsız etmiş ve üzmüştür.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAĞIZ"

Değerli dostlarımız, iş çevremiz, öğrencilerimiz ve aynı soyadını taşımamakla beraber akraba ve hısımlarımız olanlar; Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde BİZLER VE AİLEMİZLE İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNİ rica ediyoruz. NOYAN ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz. NOYAN AİLESİ olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız. Saygılarımızla."

NE OLMUŞTU?

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarına ilişkin, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" ifadelerini kullanmıştı.

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu da Esra Noyan'ın açıklamaları nedeniyle özür dileyerek, "Kanal 7 Medya Grubu'nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yazar Sevda Noyan'ın sözleri hakkında RTÜK'e dilekçe vereceğini açıkladı.

Sevda Noyan, tepkilerin ardından Cüneyt Özdemir'e yaptığı açıklamada, konuşmasında FETÖ ve darbeye karşı savunma hakkından bahsettiğini söyledi. Noyan, "O programı yaptıktan sonra bir tepki almadık. Dün akşam saatlerinde bomba gibi gündeme düştü. Bir operasyon olduğu belli olan bir şey" dedi.

Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi

İlgili Haberler

Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti Haber
Sevgilisinden ayrılan adam, video çekip intihar etti
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti Haber
Yıllar sonra bir araya gelen Kavak Yelleri oyuncuları, Pinhani'nin şarkısına klip çekti
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak Haber
Bayram sonrasındaki vaka durumu iyileşme gösterirse, sokağa çıkma yasağı haziranda tamamen kalkacak
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı Haber
Bacanağının, eşi ile ilişki yaşadığından şüphelenen adam, bacanağına ve baldızına kurşun yağdırdı
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı Haber
Güney Kore'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle eğlence mekanları kapatıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
'Denize gireceğim' diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Ardahan'a Mayıs ayında lapa lapa kar yağdı
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Eski Galatasaraylı Drogba, Fransa'da son 20 yılın en iyi forveti seçildi
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Hamza Cebeci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlığına atandı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Organik ürünlerin yetiştirildiği bu ilçede, koronavirüs vakasına rastlanmadı
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin İnan Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Falcao Ersun Yanal Nenad Bjelica Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Mhp Kaza Mayıs Aydın
Şu an buradasınız: Komşularını ölümle tehdit eden Sevda Noyan'a ailesi sırt çevirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.5.2020 09:58:10. #1.14#
title