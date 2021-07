Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu'da yaşayan Tevhid Şenkal, komşuları Nazım-Ziyaver Ok çiftinden evlerinin giriş yolunu farklı bir yerden yapmalarını istedi. Bu nedenle çıkan tartışmada Şenkal, eline aldığı silahla komşularına ateş açtı. Başından vurulan Nazım Ok olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ziyaver Ok hastaneye kaldırıldı.