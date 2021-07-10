Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
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Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da yaşayan Tevhid Şenkal, komşuları Nazım-Ziyaver Ok çiftinden evlerinin giriş yolunu farklı bir yerden yapmalarını istedi. Bu nedenle çıkan tartışmada Şenkal, eline aldığı silahla komşularına ateş açtı. Başından vurulan Nazım Ok olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Ziyaver Ok hastaneye kaldırıldı.

Saat 12.00 sıralarında Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ortaköy Caddesi'nde meydana gelen olayda, Tevhid Şenkal, 3 yıl önce iki katlı evinin alt katını sattığı Nazım Ok'tan eve giriş yaparken başka bir yolu kullanmasını istedi.

Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Komşular arasında bu nedenle husumet oluştu. Bugün Tevhid Şenkal ile Nazım Ok'un eşi Ziyaver Ok bu nedenle tartıştı. Ziyaver Ok'un haber verdiği eşi Nazım Ok eve geldi. Nazım Ok evin bahçesine girdiği sırada komşusu Tevhid Şenkal tabanca ile ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Nazım ve Ziyaver Ok çifti kanlar içinde yere yığıldı.

Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başından vurulan Nazım Ok'un yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 kurşun isabet eden Ziyaver Ok ise Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Nazım Ok'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Acı haberi alıp eve gelen Ok çiftinin yakınları sinir krizi geçirdi. Öldürülen Nazım Ok'un PTT'den emekli olduğu ve ilçede kıraathane işlettiği öğrenildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Tevhid Şenkal'ın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Komşusuyla yol kavgası yapan vatandaş dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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