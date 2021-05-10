KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
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KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde, komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce arazilerinde su kaynaklı anlaşmazlık yaşandı.

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki Akdoğan Mahallesi'nde, komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce arazilerinde su kaynaklı anlaşmazlık yaşandı. O günden beri birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Zamanla arası düzelen komşular, şu günlerde ise birbirleriyle görüşse de kendilerine ait merdivenleri kullanmayı tercih ediyor.

Çaykara'nın Akdoğan Mahallesi'nde komşu olan Hanefi Men ve Şerafettin Yıldız arasında, 10 yıl önce dik yamaçtaki sınır arazilerinde, su kaynaklı anlaşmazlık çıktı. Aralarında küslük olup, birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, araç yolu olmayan ve patikadan ulaşım sağladıkları evlerine çıkan 2 farklı merdiven yaptırdı. Aileler, yamaç arazide, aralarında 1 metre mesafedeki merdivenlerle evlerine ulaşıyor. O günden beri birbirleriyle görüşmeyen komşu aileler, yamaçtaki evlerine, aralarında 1 metre mesafe olan 110 ve 87 basamaklı 2 merdiven yaptırdı. Zamanla arası düzelen komşular, şu an birbirleriyle görüşseler de kendilerine ait merdivenleri kullanıyor.

'HERKES KENDİ YOLUNDAN EVİNE ÇIKIYOR'

Yıllar önce yaşanan arazi tartışması nedeniyle ayrı merdiven yaptıklarını anlatan Şerafettin Yıldız, 'İki komşu arasında burası sınırdı. Burada hendek dediğimiz yerde bir su vardı ırmak gibi akan. Yüzyıllardır bu su burada. Suyun işgal ettiği yer, bizim arazimiz üzerinde. Zamanla su yüzünden anlaşmazlık çıktı. Burada babadan kalma bir evimiz var. Patika yollardan evimize eskiden geliyorduk. Yaş ilerleyip, gurbetten gelerek, buraya yerleşince evimize gelen yolda merdiven yapmak istedik. Yan komşunun daha önceden merdiveni vardı. Aslında o merdiven bizim de evimizin kapısına çıkıyor; ama aramızdaki anlaşmazlık 'Onların merdivenini kullanırız da büyür' diye kendi arazimizde kendimize ait merdiven yaptık. Şimdi herkes kendi yolundan evine çıkıyor' dedi.

'MERAK EDİP SÜREKLİ SORUYORLAR?

Merdivenin, dışarıdan gelen yabancıların dikkatini çektiğini söyleyen Şerafettin Yıldız'ın eşi Hanife Yıldız da 'Onlar merdiveni yaptıklarında biz burada yoktuk. İleride kavga olmasın, diye kendi merdivenimizi yaptık. Şimdi kendi merdivenimizden evimize gelip gidiyoruz. Merdivenimiz biraz dik; ama alıştık merdivene. Buraların arazisi zaten hep dik yamaçlardan oluşuyor. Köylüler bu merdivenlerin neden böyle olduğunu biliyor ama buraya gelen yabancılar merak edip sürekli soruyorlar' diye konuştu.

'BURADA BÖYLE ŞEYLER NORMAL'

İki ailenin komşusu Mehmet Ali Yıldız da 'İki aile de yıllardır birbirleriyle konuşmazlardı. Şimdi konuşuyorlar ama iki aile de kendi yerinde merdiven yaptı. Şimdi herkes kendi yerindeki merdiveni kullanıyor. Dışarıdan gelenler soruyor 'Neden burada çift merdiven var' diye; ama bize normal geliyor merdivenler. Çok masraf yaptılar merdivenlere. Biz de arazilerimize çıkabilmek için kendi paramızla merdiven yaptırdık. Ben de sınır komşuma söyledim 'Gel, beraber ortak yaptıralım' diye ama istemedi. Şimdi o da yapmak istese kendi arazisinde diğer taraftan merdiven yapacak. Burada böyle şeyler normal? dedi.

KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'
KOMŞULARIN 'İNAT MERDİVENLERİ'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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