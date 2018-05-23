Komşu İftarları'nda Büyük Buluşma

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok tarafından gerçekleştirilen 'Komşu İftarları'nda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'ın katılımı ile büyük buluşma yaşandı.

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, İlkadımlıları "Komşu İftarları" ve teravih sonrası "Gönül Sohbetleri" programlarında bir araya getirirken Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ve AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay'ın katılımı ile kardeşliğin doyasıya yaşandığı bir Ramazan akşamına imza atıldı.

Samsun gençliği İlkadım'da buluşuyor

İftar alanını dolduran binlerce vatandaşı selamlayarak sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok yaptığı konuşmada 2 mahalleye 2 dev yatırım yapıldığını vurgularken, "Kıran ve Çatalarmut Mahallelerimize sadece İlkadım'a değil Samsunumuza değer katacak 2 dev projeyi hayata geçirdik. Bunlardan ilki şu an 5 binden fazla gence hizmet veren ve Türkiye'nin en büyük gençlik merkezi olan İlkadım Gençlik Merkezi oldu. Şu an aramızda bulunan eski Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç'a bu eşsiz proje için teşekkür ederim. Belediyeye ait şantiye alanını gençlerin hizmetine tahsis ederek dev projenin gerçekleşmesine imkan sağlayarak gerçekleşen İlkadım Gençlik Merkezi projemiz açılışından buyana Samsun gençliğini İlkadım'da buluşturuyor" dedi.

"Yeni belediye hizmet binasında sona yaklaşıldı"

Kıran Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni belediye hizmet binası hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan Tok, "Selçuklu mimarisi kullanılarak içerisinde birçok hizmeti bir arada sağlayacağımız yeni hizmet binamızın son aşamaya gelmiş durumda. Göreve geldiğimiz günden itibaren yoğun bir çalışma ile başardığımız dev projelerden olan hizmet binamız bir külliye gibi olacak. Bunun yanında 600 metrekarelik bir sahaya belediye olarak camii yapıyoruz. 600 cemaat kapasiteli camii, 5 bin m2'lik meydan, çocuk kreşi, spor alanları, meclis ve toplantı salonu, kafeterya, 2 katlı 800 araçlık otopark ve dinlenme alanlarıyla bir hizmet kampüsü olacak Yeni Hizmet Binamız mahallemize, ilçemize ve şehrimize değer katacak" şeklinde konuştu.

Kılıç: "Gönlümüz Samsun'da"

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un ardından iftar programına katılan mahalle sakinlerine seslenen AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, "İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un ev sahipliğinde gerçekleşen bu buluşmada sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. 24 Haziran seçimleri yine sizlerleyiz. Bu dönem siyaset hayatımın başlangıcı ve ata toprağım olan Samsun'dan değil, İstanbul'dan milletvekili adayı oldum. Ancak gönlümüz ve aklımız her zaman burada sizlerle. Bizler için önemli olan ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle hem başkanlık hem de milletvekili seçimlerinde yine sizlerle bir arada istikrar ve büyüme için çalışacağız" diye konuştu.

Bakan Demircan Gönül Sohbetleri'nde İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar programı sonrası yine İlkadım Belediyesinin her akşam farklı bir camide gerçekleştirdiği Gönül Sohbetleri programına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Abdullah Paşa Camisi'nde gerçekleşen ve misafir hoca Mecidiyeköy Merkez Camisi İmam Hatibi Ali Derman'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami cemaati ile teravih namazı kıldı. Namaz sonrası cemaat ile İlkadım Belediyesi tarafından ikram edilen lokma tatlısı ve çay eşliğinde sohbet edilirken vatandaşlar taleplerini dile getirdiler.

Demircan: "Güçlü Türkiye'yi daha da güçlü yapacağız"

İlkadımlılarla hasbihal ederek taleplerini dinleyen Bakan Demircan yaptığı konuşmayla 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çekerken, "Bundan 1 yıl önce 16 Nisan referandumunda milletçe aldığımız kararın uygulamasını 24 Haziran'da yapmış olacağız. Yaşadığımız coğrafya zor bir coğrafya ve bu coğrafyada zayıf devlet yaşayamaz. Bu nedenle güçlü Türkiye'yi daha da güçlü hale getirmek için 24 Haziran'da yeni uygulamayı hayata geçireceğiz. Böylece güçlü bir yürütme, güçlü bir Meclis ve bağımsız bir yargı sistemi kurulmuş olacak. İnşallah bu seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yürütmenin, cumhurun başı olarak seçeceğiz. Ardından bu sistemi güçlü bir şekilde yerine getirmesi için güçlü bir meclisi de seçmemiz lazım. Böylece sadece ülkemizde değil dünyadaki tüm mazlumların elinden tutan bir devlet olacağız. Bu nedenle bu seçimde iki sandıktan da güçlü bir sonuç çıkarmalıyız. Onun için İlkadım'dan 24 Haziran'da rekor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ardından hem iftar sofrasını hem de camide yapılan ikramları hazırlayan belediye çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren protokol üyeleri, çalışanlara teşekkür etti. - SAMSUN