Komşu Evlerde, Ayrı Kentlerde Yaşayıp 1 Dakika Arayla İftar Yapıyorlar

SAMSUN'un Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şenbolluk Mahallesi'ni, evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Samsun'un Terme ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Ambartepe ve ilerisindeki Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun İkizce ilçesine 24 kilometre mesafedeki Şenbolluk mahallelerini, 7 metre genişliğindeki yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun, diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol, bölgede yaşayanlara ilginç durumar yaşatıyor. Mahalle sakinleri, yolun karşısına geçtikleri anda bulundukları kenti de değiştirmiş oluyor. Yola bakan binalarda karşılıklı evlerde oturanlar ayrı illerde yaşıyor. Ev sahipleri birbirlerini sabit telefon hatlarından ararken ise şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor. Bir adımla kent değiştiren mahalle sakinleri, karşılıklı oturdukları evlerde ramazan ayında 1 dakika arayla oruçlarını açıyor. Sahur vaktinde ise Ordu kısmında yaşayanlar oruca yaklaşık bir dakika erken başlarken iftarda ise Samsun tarafında yaşayanlar oruçlarını yaklaşık 1 dakika geç açıyor. Karşılıklı evlerde oturup oruçlarını 1 dakika arayla açan vatandaşlar, bu duruma alıştıklarını söylüyor. Bölgenin geleneği gereği vatandaşlar iki caminin avlusunda bir araya gelip kurulan sofralarda oruçlarını da hep birlikte açıyor.

'BAZI UYANIKLAR ORDU TARAFINA GEÇİP ERKEN İFTAR YAPIYOR'

Ambartepe Mahallesi Muhtarı Hasan Taşdemir, bir tarafın Ordu diğer tarafın ise Samsun olması nedeniyle iki güzel iklimin bir arada birleştiğini söyledi. Taşdemir, "İnsanların kaynaşması birbirlerine iftar için gidip gelmeleri komşuluk farklı oluyor tabii ki. Namaz vakitlerinde 1-2 dakika arada fark oluyor. İki cami arasında 50 metre var yok ama enlem boylam farkından dolayı zaman değişmiş oluyor. Orucumuzu iftarda açarken 1-2 dakika arada fark oluyor. Ordu topraklarında yaşayanlar camilerinin önünde birlikte iftar yapıyorlar, Samsun tarafında olan bizler de camimizin önünde kurduğumuz iftar çadırında oruçlarımızı açıyoruz. Zaman zaman komşuluk gereği birbirlerimizde de iftar yapıyoruz. Tabii iki cami arasındaki zaman farkı ramazan ayında komik durumlara da neden olabilir. Bazı uyanık olanlar Ordu tarafına geçip erken iftar yapabiliyor" dedi.

'CUMA DA BÖYLE RAMAZAN DA'

Samsun topraklarında yaşayan Ali Doğan da, birbirlerine yakın olan camilerde farklı zamanlarda ezan okunduğunu belirterek, "İki cami arasında çok mesafe yok ama ramazan aylarında ezanlar arasında birkaç dakika fark oluyor. Önce Ordu tarafındaki ardından Samsun tarafındaki camide ezan okunuyor. Bu hep böyle. Cuma namazı da böyle ramazanı da böyledir" diye konuştu.

'HERKES KENDİ İLİNE GÖRE ORUÇ AÇIYOR'

Ordu tarafında yaşayan Yasin Kışla ise "Yolun bir yanı Ordu bir yanı Samsun. Ramazanda tabi yine farklılık oluyor. Ordu kısmındakiler daha erken oruçlarını açarken, Samsun kısmındakiler onlardan sonra iftara başlıyor. Karşı karşıya oturuyoruz ama il farkı var. Bu durum ramazan ayında da bizi etkiliyor. Herkes kendi iline göre oruçlarını açıyor" ifadesinde bulundu. - Samsun

Kaynak: DHA