Komeksepeti görevlilerine eğitim verildi
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Komeksepeti görevlilerine eğitim verildi

Komeksepeti görevlilerine eğitim verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren komeksepeti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren komeksepeti.com görevlilerine E-ticaret alanında "Yeni Nesil Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi" verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nın (KO-MEK) yeni nesil e-ticaret kapısı olan komeksepeti.com alışveriş sitesini daha iyi yerlere taşımak için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda, Leyla Atakan Kültür Merkezi Toplantı Salonunda eğitim programı düzenlendi. Eğitimi, E-ticaret uzmanı Ahmet Neca Gökgül verdi. Kursiyerleri E-ticaret uygulamalarını kullanmaya yönlendirmek ve bu ticaret araçları hakkında bilgi vermek amacıyla verilen eğitimde, komeksepeti.com adresinin içeriği ve gelecek planlaması anlatıldı. Eğitimde ayrıca bir tıkla dünyaya açılan KO-MEK kursiyerlerinin el emeği göz nuru ürünlerinin daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde nasıl alıcıya ulaştırılır gibi pazarlama ve reklam yöntemleri anlatıldı.

Covid-19, E-ticareti yaygınlaştırdı

Bir haftalık eğitimde, küresel ekonomide önemi ve kullanımları gittikçe artan, özellikle yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle alışveriş hacimlerinde yüksek artışlar görülen E-ticarette, tüketiciler için sunduğu büyük avantajlar konuşuldu. Yenidünya düzeninde işletmelerin geleneksel pazarlama ve satış yöntemlerinin yanı sıra dijital ortamda da var olabilmeleri gerektiğinin önemi belirtildi.

Sosyal medya ve E-ticaret

Eğitimde KO-MEK kursiyerlerini komeksepeti.com adresini daha çok kullanmaya yönlendirerek E-ticaret araçları hakkında daha bilgili olmaları için yönlendirmeler yapılması gerektiği ifade edildi. Reklam ve pazarlama alanında özellikle sosyal medya ve dijital reklam araçlarının kullanımı hakkında bilgi veren Neca Gökgül, komeksepeti.com adresinin geleceği, dijital anlamda atılan önemli adımlara bağlı olduğunu belirtti.

A'dan Z'ye ticaret

Ayrıca, kişisel verilerin korunması düzenlemesi, E- ticaret sitesinin kurulumu, ödeme ve lojistik entegrasyonları, stok yönetimi, reklam modelleri gibi teknik konuları da ele alındı. E-İhracat modelleri, satış sonrası süreçler, sistemin lojistik, kargo, depolama süreçleri ile entegrasyonu ve maliyetlerine yönelik örnekler aktarıldı. Ayrıca, E-ihracatta pazar genişletilmesi, lojistik ve gümrük süreçleri, vergi hukuku, E-vatandaşlık hakkında bilgiler verildi. - KOCAELİ

Komeksepeti görevlilerine eğitim verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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