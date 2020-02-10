Kombi ve şofbenlere don uyarısı

10.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:59

Kombi ve şofben teknik bakım ustası İsmail Eser, Diyarbakır'da hava sıcaklığının gece eksi 10 dereceye kadar düşmesinin, evlerin balkonlarında bulunan ve doğalgazla çalışan kombilerde patlama riskini ortaya çıkardığını söyledi.



Kombi ve şofbenlerin bakımı konusunda uyarılarda bulunan Eser, kombi ve şofbenlerin balkonda olmasının soğuk havalara patlama riskini ortaya çıkardığını söyledi. Eser, "Soğuk havalar kombi ve kalorifer tesisatınızı da etkilemektedir. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olması halinde kombi donma yapabilir. Böyle bir durumun önüne geçmek için öncelikle kombileri açık balkonlara monte etmemek önlem olarak gösterilebilir. Eğer balkonu kapatma imkanınız bulunmuyorsa kombi dolap içine alınmalıdır. Bunun için plastik malzemelerden üretilmiş kombi dolaplarını kullanabilirsiniz. Kombilerin doğrudan soğuk havaya maruz bırakmak donmaya davetiye çıkarır. Kombinin donmasını engellemek için eğer kısa bir süre kombiyi kullanmayacaksanız elektrik beslemesi ve gaz vanası açık tutulmalıdır. Eğer geceleri kombiyi kapatıyorsanız donmaya karşı emniyet kilidinin devreye girebilmesi için gaz vanası ve elektrik beslemesini açık tutun. Ancak birkaç gün ya da daha fazla süre kombinin kullanılmadığı durumlarda gaz vanası ve emniyet kilidini kapatıp, tesisattaki suyu boşaltmak gerekmektedir. Aksi yapıldığı takdirde, yaşanabilecek bir patlamada insanlar zarar görebilir" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA