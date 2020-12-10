Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

10.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:55
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 50 komando, Barış Gücü Harekatı kapsamında dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli 50 komando, Barış Gücü Harekatı kapsamında dualarla Suriye'nin Cerablus kentine uğurlandı.

İslahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığında düzenlenen törene Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, Jandarma Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Müftüsü Fırat Kahraman ile komandoların aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, verilen mücadele ile Amanoslarda sadece 4 terörist kaldığını belirterek, "Onlarında sonunun getirilmesi an meselesidir. Türkiye sınırları içerisinde kalan terörist sayısı ise 300 civarındadır. Bu başarı sahadaki güvenlik güçlerimizin, vatandaşlarımızın ve Devletimizin tüm birimlerinin ortaya koymuş olduğu ısrarlı, tutarlı mücadelenin bir sonucudur" dedi.24 Ağustos 2016 tarihinde Cerablus bölgesinde Fırat Kalkanı Harekatı düzenlendiğini hatırlatan Bekmez, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin emniyeti ve güvenliği için olmazsa olmaz olan bu harekatın sonucunda oradaki terör yuvaları temizlenmiş, burada istikrarın sağlanması noktasında bir yapı oluşturuldu. Bölgede hayatın normale dönmesi ile alınan kararlar ile güvenliğin sağlanması o bölgede yapılacak olan saldırıların bertaraf edilmesi amacıyla bizim taburumuza da görev verilmiştir. Sağlanan istikrarı bozmak isteyen terör örgütü DEAŞ ve benzeri örgütlere karşı mücadele edilmektedir. Bu yıl içerisinde o bölgede meydana gelen 120 olayın yaklaşık üçte ikisi olay olmadan önlenmiştir. Komandolarımız orada 24 saat esasına göre fedakarca, kahramanca, canını esirgemeyerek ecdadından almış olduğu terbiye disiplin anlayışıyla ülkemizi, teşkilatımızı en üst seviyede temsil etmesinden dolayı mutluluk duyuyoruz"

Komando Marşı okunup, Kuran-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Fırat Kahraman'ın yaptığı  dua sonrası kurbanlar kesildi. Kesilen kurban kanları alınlarına sürülen komandolar marşlar eşliğinde Suriye'ye uğurlandı. Uğurlama sırasında komandoların aileleriyle vedalaşmasında duygusal anların yaşandı.


Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

İlgili Haberler

241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
241 komando, dualarla Suriye'ye uğurlandı! Aileler gözyaşlarını tutamadı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Komandolar barış için Suriye'ye uğurlandı
Mehmetçik dualarla El Bab'a uğurlandı
Mehmetçik dualarla El Bab'a uğurlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Perihan Savaş Sermiyan Midyat Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Şenol Güneş Fatih Terim Pierre Webo Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Pfizer Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı - Cerablus
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 15:08:49. #1.15#
title