03.09.2019 11:15

Koltuk değnekleriyle girdiği hastaneden yürüyerek çıktı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul'da yaşayan 64 yaşındaki Mehmet Serhan Albayrak, kalça eklemi ve kıkırdağındaki aşınma nedeniyle bacaklarında meydana gelen hissizlik sonucu koltuk değneklerine mahkum oldu. Kalça protezi ameliyatıyla şiddetli ağrılarından kurtulan Albayrak, hastaneden yürüyerek çıktı.

TÜRKİYE'DE YILDA 100 BİN CİVARINDA PROTEZ AMELİYATI YAPILIYOR

Mehmet Serhan Albayrak'ın şiddetli ağrıları bundan tam iki yıl önce başladı. Oturup kalkmakta ve yürümekte güçlük çeken Albayrak, 2 koltuk değneğiyle hareket ediyordu. Yapılan tetkikler sonrası kalça eklemi ve kıkırdağında aşınma tespit edilen Mehmet Serhan Albayrak, kalça protezi sonrası koltuk değnekleri olmadan yeniden yürümeye başladı. Albayrak'ın ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Faik Altıntaş, "Türkiye'de yılda 100 bin civarında kalça ve diz protezi ameliyatı yapılıyor. Kalça ve eklemleri korumak adına kilo kontrolü sağlanmalı ve düzenli egzersiz yapılmalı" tavsiyesinde bulundu.

"BU DURUM VÜCUDUMDA HASARLARA YOL AÇTI"

Oturup kalkmakta ve yürümekte güçlük çektiğini söyleyen Mehmet Serhan Albayrak, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bacaklarımda hissizlik ve halsizlik vardı. Uzun süre yürüyemiyor ve yürüyüş sonrası ağrılarım oluyordu. Oturup kalkarken ağrılar kireçlenmenin neden olduğu bıçak yarası gibi bir ağrı hissi yaşıyordum, hayat kalitem düşmüştü. Bu durum vücudumun diğer bölgelerinde ağrılara neden oldu. Doktorum protez ameliyatını uygun gördü. Hastaneye 2 tane koltuk değneği ile eğik şekilde yürüyerek girdim. Hastalara tavsiyem böyle bir durumda hemen doktora başvursunlar. Geç kaldıklarında da kalça protezinden hiç korkmasınlar. Ben şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Bundan sonra hayat konforum olacak. Belli bir süre hareketlerime dikkat etmem gerekiyor. Ameliyattan önce bu hareketleri yapamıyordum. Şimdi protez nedeniyle gayet rahat yürüyorum."

İKİYE KATLANMIŞ ŞEKİLDE KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜYEBİLİYORDU

Mehmet Serhan Albayrak'ın ameliyatını gerçekleştiren Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Faik Altıntaş, "Mehmet Bey, bizim 11 bin 111'nci ortopedi hastamız. İlk geldiğinde iki koltuk değneğiyle sadece kısa mesafe yürüyebiliyordu. Kalçasındaki ağrı şiddetliydi ve hareketleri kısıtlıydı. Kalça ekleminin ve kıkırdağının tamamen aşınmış olduğunu tespit ettik ve kalça protezine karar verdik" diye konuştu.

Kalça protezinin hastalar için yüzyılın en başarılı ameliyatı seçildiğinin altını çizen Prof. Dr. Faik Altıntaş, "Böyle bir durumda tercih edilen tedavi, o kalçanın değişmesi yani protezdir. Aşınan kıkırdak yerine titanyum protez uygulanır. Hasta hareket anında ağrılarından kurtulur ve istediği hareketi yapabilir. Bu ameliyatlar bugün başarılı bir şekilde Türkiye'nin her yerinde uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

GENÇLERDE DE KIKIRDAK AŞINMASI YAŞANABİLİYOR

Prof. Dr. Faik Altıntaş, kalça ve eklem kaslarını korumak için alınacak önlemleri şöyle sıraladı:

"Öncelikle kilo kontrolü önem taşıyor. Bunun yanı sıra düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Adalenin her zaman güçlü olması önemli. Bu hastalığın biraz da genetik kökenli olduğunu unutmamalıyız. Kıkırdağın gücü genetik olarak belirleniyor. Bazı insanlarda genç, bazı insanlarda yaşlı dönemde kıkırdak aşınması, saçın beyazlaması gibi doğal bir süreç. Bunu da göz önüne alarak adaleyi güçlendirmek adına yürüyüş ve adale gerdirme egzersizleri yapabiliriz. Spor dalının adı ne olursa olsun amacımız adaleleri hareket ettirmek olmalıdır. Yürüyüş daha çok tercih edilmelidir."

Kaynak: DHA