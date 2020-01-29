Kolordu Komutanlığı'nda depremzedeler için barınma alanı kuruldu

29.01.2020 19:23 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:24

ELAZIĞ'daki 8'inci Kolordu Komutanlığı Salih Omurtak Kışlası bünyesindeki spor salonu, depremzedeler için barınma alanına dönüştürüldü. 172 kişi kapasiteli kışlada, depremzedeler yeme-içme, barınma, sıcak su ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını giderebiliyor.

Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası kentte birçok bina zarar görmüş ve yüzlerce kişi evlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Depremzedeler için bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek kentteki birçok noktada konaklama alanları kurdu. Bu kapsamda Elazığ 8'inci Kolordu Komutanlığı Salih Omurtak Kışlası'nda 172 kişilik barınma yeri kuruldu. Şu an 100 depremzedenin kaldığı kışlaya AFAD'ın yönlendirmesiyle depremzedeler gelmeye devam ediyor. Kurulan barınma alanında halkın yeme-içme, barınma, sıcak su ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarını giderebiliyor.

'BURADA ŞARTLAR İYİ'Depremden sonra korktukları için ailesiyle birlikte 2 gün dışarda kaldıklarını 3'üncü gün ise buraya geldiğini belirten depremzede Gızılgül Kaçmaz (42), çocuklarıyla birlikte kaldıklarını söyledi. Evlerinin depremde hasar gördüğünü kaydeden Kaçmaz, "Henüz bir tespit yapılmadı. Mühendislerin çalışması bitince belli olacak sanırım. Burada şartlar iyi. Çok şükür iyiyiz. En önemlisi de çocuklarımızın psikolojisi. Onların desteğe ihtiyacı var. Çünkü çok korktular" dedi.Ailesiyle kışlada kaldığını belirten Bora kaçmaz (12) ise burada futbol ve basketbol oynayarak zaman geçirdiğini söyledi. 'HALA KORKUM VAR'Deprem olduğunda 5'inci kattan koşarak indiğini söyleyen ilkokul öğrencisi İlayda Kaçmaz (10) ise "Merdivenlerden yuvarlanarak indim. Çok korktum. Dışarı kaçtık. Gözlerimin önünde binalar yıkıldı. Çok üzgünüm. Burada güvende hissediyorum ama hala korkuyorum. Deprem olursa diye tedirginim" diye konuştu. Depremde evden kaçmak isterken yere düşen ve kolunu kıran Sinan Yıldırım (9) ise kışladaki barınma alanında sunulan imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Depremde en ağır hasar gören Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşadığını söyleyen Merve Kökercün (20) ise kışlaya bugün geldiklerini ve sıcak bir yer buldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA