Kolombiya'daki vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 26'ya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kolombiya'daki vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 26'ya çıktı

Kolombiya'daki vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 26'ya çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Kolombiya'da 9 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

BUENOS Kolombiya'da 9 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyuruldu.

Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirildi.

Kolombiya hükümeti masaya oturmaya hazır

Kolombiya Çalışma Bakanı Angel Custodio Cabrera, hükümetin Ulusal Grev Komitesi temsilcileri ile öngörülen tarihten önce diyalog kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Cabrera, Devlet Başkanı Ivan Duque ile Ulusal Grev Komitesi temsilcileri arasında 10 Mayıs olarak belirlenen görüşmenin bir an önce yapılabileceğini, hükümet kanadının bunun için hazır olduğunu açıkladı.

Protestolardaki şiddet eylemlerine de değinen Cabrera, "Ulusal Grev Komitesi'nin temsilcileriyle görüşmeye hazırız. Ancak vurgulanması gereken çok önemli bir şey var; gösterilerdeki tüm şiddet eylemlerinin durdurulması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kolombiya'daki gösteriler

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla vergi reformu karşıtı gösteriler başlamıştı.

Protestoların ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta halktan daha fazla vergi toplanması amacıyla hazırlanan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Ülkeyi etkisi altına alan protestolarda onlarca banka, iş yeri ve kamu alanı yağmalanmış, 900'den fazla kişi yaralanmış, 500'den fazla kişi de gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Önce boğulmak istenen ardından yakılarak gasbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Önce boğulmak istenen ardından yakılarak gasbedilen yaşlı kadın hayatını kaybetti
Dünya gündemine oturan Kolombiya'da evleri içinde insanlar varken yakıyorlar
Dünya gündemine oturan Kolombiya'da evleri içinde insanlar varken yakıyorlar
Kolombiya yangın yeri! Hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi öldü, onlarca insan kayboldu
Kolombiya yangın yeri! Hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişi öldü, onlarca insan kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Serdar Aziz Ali Tandoğan Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kolombiya'daki vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 26'ya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 06:20:19. #1.14#

title