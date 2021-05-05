Kolombiya'da protestolar devam ediyor
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Kolombiya'da protestolar devam ediyor

Kolombiya'da protestolar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR - Haberler | 3. Sayfa

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle düzenlenen protestolar, 28 Nisan'dan bu yana devam ediyor.

Kolombiya'da hükümetin çıkarmayı planladığı vergi reformu paketi nedeniyle düzenlenen protestolar, 28 Nisan'dan bu yana devam ediyor.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk 28 Nisan'da sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque, geri adım atarak "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmaya planladığı vergi reform paketini geri çekmişti. Protestolar sırasında 19 kişi hayatını kaybetmiş, 846 kişi ise yaralanmıştı.

Reform paketinin geri çekilmesine rağmen halk sokakları terk etmezken, başkent Bogota, Cali ve Medellin'de polisin sivillere karşı orantısız güç kullanımı devam ediyor. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

Protestoların meydana getirdiği krizin ortasında, hükümet tüm sektörlerden diyalog için bir alan açma teklifi yaparken, halkın talepleri ise netleşmeye başladı. Halk hükümetten, istişare olmaksızın ortaya çıkan ve sektörün özelleştirilmesini teşvik eden sağlık reformu tasarısının geri çekilmesini, pandemi sırasında en çok etkilenen işçiler için temel gelir, milli üretimin savunulması, öğrenciler için üniversitelere ücretsiz kayıt talep etti.

Şiddet olaylarını FARC'ın organize ettiği iddia edilmişti

Savunma Bakanı Diego Molano geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasından ayrılan sol görüşlü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı muhalif gruplar tarafından organize ve finanse edildiğini iddia etmişti.

Reform, asgari ücretliyi etkileyecekti

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

Öte yandan Kolombiya Maliye Bakanı Alberto Carrasquilla, Yardımcısı Juan Alberto Londono ile birlikte vergi reformu protestolarının ardından Duque'ye istifasını sunmuştu. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN BAYAR

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