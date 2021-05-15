Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
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Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi

Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları, Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları, Almanya'nın Köln kentinde protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı Almanya'nın Köln kentinde protesto gösterisi düzenlendi. Birçok sivil toplum kuruluşu Heumarkt Meydanı'nda bir araya geldi. Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları da taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Hepimizi Filistinliyiz", "Gazze abluka altında", "Çocuk katili İsrail" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler yapılan konuşmalarda İsrail'in Filistin'e saldırılarını durdurmasını istedi.

Gösteriye elinde Türk bayrakları ve çocuklarıyla katılan Tuğrul Yıldız, "Filistin halkını desteklemek için buradayız. Çok geç kalındı, 50 yıl geçti. Amerika'ya bakılınca, haritaya bakılınca her şey belli oluyor zaten. Biz Türkiye olarak İsrail'in Filistin'e zulmüne dur diyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail saldırılarında öldürülen 30 Filistinli çocuk için protestoya katıldığını dile getiren Mounir Zahlel, "Ölen Filistinlilerin 30'u çocuk, onlar için buradayız bugün. Filistin halkı için özgürlük" dedi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestoya binden fazla gösterici katıldı. - KÖLN

Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi
Köln kentinde İsrail saldırıları protesto edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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