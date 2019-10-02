Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

02.10.2019 15:26

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla Ordu, Rize, Trabzon, Giresun, Gümüşhane ve Artvin'de yaya önceliği etkinliği gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılını "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan etmesi dolayısıyla düzenlenen etkinlik, Ordu'da Hükümet Caddesi üzerindeki 19 Eylül kavşağında yapıldı.

Vali Seddar Yavuz, buradaki konuşmasında, yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi hususuyla ilgili bugün nöbet tutacaklarını söyledi.

Böylelikle sürücülerin, yayalara daha fazla öncelik vermesini sağlayacak bir adımı atmış olacaklarını belirten Yavuz, sürücülere, yayalara saygı göstermeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yavuz, son dönemde bu uygulamalardan sonra yaya ölümleri oranında çok ciddi bir azalma olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu kampanyadan sonra yayaların karıştığı kazalarda ciddi bir düşüş var. Dolayısıyla doğru bir adım attığımızı görüyor, bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Trafik denetimlerimizi çok artırmış bulunuyoruz. Özellikle alkol ve uyuşturucu madde kullanan sürücülerin men edilmesi hususunda yoğun mesai harcıyoruz."

Konuşmanın ardından "Hayatı korumak için senin de kemerin ses getirsin" yarışmasında derece alan Mert Can Yılmaz'a, scooter hediye edildi.

Vali Yavuz, sürücülere, yaya geçidine ilişkin bilgilendirmenin yer aldığı broşür dağıttı.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rize

Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Müdür Yardımcısı Nahit Karakaş ve çocuklar, Rize Belediyesi önünde gerçekleştirilen etkinlikte sürücülere broşür dağıttı.

Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının bu yıl başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında farkındalık çalışması yürüttüklerini söyledi.

Özellikle öğrenci, jandarma ve trafik polisi ekipleri ile birlikte bu çalışmayı yürüttüklerini ifade eden Dalkıran, "Projenin başladığı tarih itibarıyla ilimizde, sürücülerle yaya geçitlerinde durma oranlarında ve yayaların karıştığı trafik kazalarında ciddi düşüşler meydana geldi." diye konuştu.

Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ise il genelinde 13 farklı noktada 170 polis ekibi ile bu çalışmaları yürüttüklerini belirterek, hem sürücüler hem de yayaların bu projeyi benimsediğine şahit olduklarını kaydetti.

Giresun

"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında, Giresun'da trafik polisleri, yaya geçitlerinde uygulama yaparak hem araçları hem de vatandaşları bilgilendirdi.

İnönü Caddesi'nin Giresun Atatürk Stadı arkasındaki yaya geçitlerinde ise trafik ekiplerine öğrenciler ve engelliler de eşlik etti.

Burada Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ile il protokolünün de katıldığı kampanyada sürücülere broşür ve kırmızı düdük dağıtıldı. Vatandaşlar ise karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini kullanmaları yönünde uyarıldı.

Trafik polislerinin durdurduğu dolmuşlardaki yolculara da öğrenciler broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Kampanyaya, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Muhammed Sevinç ve diğer ilgililer katıldı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de Fatih Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Kamuran Taşbilek, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik kapsamında akülü araç kullanan öğrenciler, yaya geçidi üzerinde kent protokolüne yol verdi. Yol verme etkinliğinin ardından öğrenciler ve kent protokolü, yaya geçitlerini kullandı.

Vali Taşbilek ve öğrenciler, yaya geçidinde yol veren sürücülere teşekkür belgesi ve karanfil takdim etti.

Yaya geçidi etkinliğinin ardından bazı öğrenciler, polis araçlarından megafonla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" şeklinde anons yaptı.

Ayrıca il genelinde birçok noktada da yaya geçidi nöbeti etkinliği yapıldı.

Trabzon

Trabzon'daki etkinlik, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla Atatürk Alanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan protokol üyelerine yaya geçitlerinde araçları durdurarak yol veren öğrenciler, "Öncelik hayatın", "Dikkat hayat çıkabilir" ve "Dur" yazılı dövizler taşıdı.

Türkiye'nin trafik kazalarında çok sayıda can kaybı yaşadığına işaret eden Vali Ustaoğlu, bu acıların bir daha yaşanmaması adına toplum adına önemli farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Ustaoğlu, tüm illerde eş zamanlı başlatılan projeyi önemsediklerini vurgulayarak, "Vatandaşımızın da bu konuda çok duyarlı olduğunu görüyoruz. Bu konuda güzel bir mesafe alındı. Vatandaşlarımız bu tür etkinliklerle daha da bilinçleniyor. Çocuklarımızın da bu işin içinde olması çok daha anlam ifade ediyor. Buradan edindikleri bilgileri aileleriyle paylaşıyorlar." diye konuştu.

Etkinliğin, 13.00-15.00 saatleri arasında kent genelindeki 33 ayrı noktada yapıldığı öğrenildi.

Artvin

Artvin genelinde 31 yaya geçidinde yaklaşık 400 kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tuttu.

İl genelinde başta okul giriş ve çıkışları olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarının önünde ve diğer yaya geçitlerinde, "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kolluk kuvvetleri ile öğrenciler proje kapsamında hazırlanan el broşürleri ile düdükleri sürücü ve yayalara dağıttı.

Sürücülere, yaya geçidi kullanımı ve yaya öncelikli trafik konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.



Etkinliğe, Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA