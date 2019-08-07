Köleoğlu: "İlçe halkımızın zehir solumasını önledik"

07.08.2019 15:53

Antalya'nın Kumluca ilçesinde üreticiler örtü altı sebze sezonu sona erince, atıklarını Kumluca Belediyesi tarafından belirlenen alanlarda biriktirmeye başladı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "Altınyaka yolu üzerindeki katı atık depolama tesisinde, her yıl meydana gelen katı atık yangını sebebiyle, özellikle Temel Eğitim, Toptaş, Cumhuriyet ve 50. Yıl Mahallelerimizde yaşayan halkımız olmak üzere ilçe halkımızın zehir solumasını önledik" dedi.

Kumlucalı çiftçiler, her yıl örtü altı sezonu tamamlandıktan sonra sebze atıklarını, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait, Altınyaka Mahalle Yolu üzerinde bulunan katı depolama tesisine taşıyordu. Örtü altı sebze sezonu sona erince üreticiler, atıklarını belediye tarafından belirlenen alanlarda biriktirmeye başladı. Böylece, atıkların üst süte birikmesinden kaynaklanan metan gazı patlaması yaşanmadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sera atıklarını belediye tarafından belirlenen alanlara topladıklarını söyledi. Köleoğlu, "Altınyaka yolu üzerindeki katı atık depolama tesisinde, her yıl meydana gelen katı atık yangını sebebiyle, özellikle Temel Eğitim, Toptaş, Cumhuriyet ve 50. Yıl Mahallelerimizde yaşayan halkımız olmak üzere ilçe halkımızın zehir solumasını önledik. Solunum yolu rahatsızlığı yaşayan hastalarımızın eziyet çekmesine son verdik" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA