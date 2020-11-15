Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili İngiliz bilim insanları yeni bir araştırma yaptı. Araştırmada, koku kaybının, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi olduğu ortaya çıktı.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 322 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 54 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de salgınla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

KOKU KAYBI DAHA CİDDİ BİR KORONAVİRÜS BELİRTİSİ

Koronavirüs salgınının önemli rakamlara ulaşmasının ardından hastalığın belirtileri ile ilgili araştırmalarda devam ediyor. Londra'da İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, koku kaybının, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar, koku kaybı yaşayan vatandaşların, diğer belirtilere göre daha fazla temkinli olması gerektiğini açıkladı.

MAYIS AYINDA KOVİD-19 BELİRTİLERİ LİSTESİNE GİRMİŞTİ

Tat ve koku alma duyusunun geçici olarak kaybedilmesinin koronavirüs belirtisi olabileceğine dair veriler Nisan ayında gündeme gelmeye başlamış ve Mayıs ortalarında resmi Kovid-19 belirtileri listesine eklenmişti.

Koronavirüsle ilgili mevcut kılavuzlara göre, tat veya koku duyusunda kayba uğrayan kişilerin kendilerini karantinaya alması ve test yaptırması gerekiyor.