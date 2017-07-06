Koçluk Sistemiyle Başarıyı Katlayacaklar

175 yıllık bir binada hizmet verecek olan ortaokul, koçluk sistemiyle başarısını katlayacak. Sadece 170 öğrencinin, 22 öğretmen ile öğrenim göreceği, öğretmenlerin öğrencilere koçluk yapacağı bir sistemi hayata geçirecek okul, akademik başarıda oldukça iddialı. Fiziki alt yapı ve atölyelerin tamamlandığı okul, resmi eğitim öğretimin başlayacağı 18 Eylül'den 3 hafta önce açılacak. Dershane döneminden veli ve öğrencilerin aşina olduğu hızlandırma ile eğitime başlayacak olan Okul, TEOG hedefiyle, akademik başarı öncelikli olarak yoluna devam edecek.

KOÇLUK SİSTEMİ İLE BAŞARI KATLANACAK

Buca Özel Fen Bilimleri Ortaokulu Müdürü Ümit Şener, Türkiye'de 107 şubesi ile köklü bir eğitim kurumu olan Fen Bilimleri'nin İzmir'de bulunan iki kolej bir Anadolu Lisesi'nden sonra 3. okulu Buca'da açtığını belirtti. Uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı'nda hizmet verdikten sonra, 10 yıldır özel sektörde Fen Bilimleri bünyesinde deneyimi olduğunu belirten Ümit Şener, 170 kontenjanlı bu okulda klasik öğretmen öğrenci ilişkisinin olmayacağını ifade ederek "Koçluk sistemini devreye sokuyoruz bu ortaokulumuzda. Kontenjanın düşük olması bize bu imkanı tanıyor. 1 öğretmene 7-8 öğrenci düşecek ve bu öğretmenler öğrencilerini bir veli gibi, her dersinin durumunu takip edecek, olası sorunları, eksikliklerini tespit edip ona göre yol haritası çizecek. Bu yeni uygulama ile akademik başarı çok daha da yükselecek" diye konuştu.

Üniversite kapısı ortaokuldan açılıyor

TEOG'da her sene birinciliği kimseye bırakmadıklarını belirten Şener, "Ortaokul kritik bir dönem eğitim hayatı açısından. Öğrencinin TEOG'da başarılı olup iyi bir Anadolu Lisesi'ne girebilmesi demek sonrasında üniversite kapısının sonuna kadar açılması demek. O sebeple akademik başarıyı hedef alan bir sistem kuruyoruz. 6 saatlik zorunu eğitim süresinin üzerine 2 saat etüd koyarak, 8. sınıf öğrencilerimize cumartesi yarım gün eğitim vererek çocuklarımızı akademik başarı için tam donanımlı hale getireceğiz. Ancak zihinsel gelişim ve başarının yanında ruhsal yönden de onları doyuracak çalışmalar ve atölyelerle her yönden verimli bir ortaokul dönemi geçirmelerini sağlamak tek hedefimiz" diye konuştu.

BİRİNCİLER BURADAN ÇIKACAK

Fen Bilimleri olarak hem dersanecilik hem okul deneyimi olarak zirvede bir kurum olduklarını, bu anlamda Buca'da açtıkları bu ortaokulda bu iki deneyimi aynı çatı altında birleştirdiklerini söyleyen Şener, "Açılış senesine özel bir fiyat politikası güdüyoruz ve 11.500 tl gibi bir fiyat belirledik, ancak çeşitli indirimlerle bu rakam bir dershane fiyatına denk geliyor" dedi. 175 yıllık, ticari olarak kullanılmaya başlandıktan sonra hep eğitim kurumu olarak hizmet vermiş tarihi bir binada hedeflerinin yine aynı olduğunu belirten Şener, "Birinciler yine Fen Bilimlerinden çıkacak, ikinciyi bilmiyoruz" dedi.