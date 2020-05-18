Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 gün sonra taburcu oldu
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Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 gün sonra taburcu oldu

Konya'da korona virüs nedeniyle kocasını kaybeden ve cenaze sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki kadının KOVİD-19 testi pozitif çıktı.

Kocasının cenazesinde korona virüs bulaşan kadın 42 gün sonra taburcu oldu
18.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:20

Konya'da korona virüs nedeniyle kocasını kaybeden ve cenaze sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan 70 yaşındaki kadının KOVİD-19 testi pozitif çıktı. 42 gün boyunca tedavi gören yaşlı kadın salgını yenerek alkışlarla taburcu oldu.

Konya'da yaşayan İsmail Deniz geçen ay fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde KOVİD-19 testi pozitif çıkan 70 yaşındaki İsmail Deniz solum sıkıntısı ve yüksek ateş nedeniyle yoğun bakıma alındıktan bir süre sonra yaşamını yitirdi. Eşinin cenazesi sırasında fenalaşan Ayşe Deniz'de (70) yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Konya Özel Medova Hastanesinde yapılan testin sonucunun pozitif çıkması üzerine yaşlı kadın yoğun bakıma alındı. 42 gün süren tedavinin ardından hastalığı yenen Ayşe Deniz sağlık personelinin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Annesini hasretle yoğun bakım ünitesinin kapısı önünde bekleyen Mehmet Deniz, duygulu anlar yaşadı. Mehmet Deniz, "Annem 42 gündür hastanede kalıyordu. Sağlık personeline çok teşekkür ederiz, annemin gerekli tedavisi yapıldı. Babamın vefatının ardından rahatsızlandı. İlk muayeneye getirdiğimizde geri götüreceğim için söz vermişti ve geri döndük ama sonrasında daha kötü olmaya başladı. Bu kez hastaneye yatırıldı" dedi.

Alkışlarla yoğun bakım ünitesinden uğurlanan Ayşe Deniz geçirdiği zor günleri anlatarak, "Tüm personel bana baktı, bende sabır ile yattım. Çok şükür Allah'a bugünlere getirdi çok şükür iyiyim" dedi.

Medova Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fatma Mine Karaman ise tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Başhekim Karaman, "Hastamız yoğun bakımda uzun süren bir tedavi sürecine alındı ve şimdi de taburcu ediyoruz. Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu önderliğinde gerçekleştirdik bu tedaviyi. Tabii ki bizi hiç ilaçsız desteksiz bırakmadılar onlara da teşekkür etmek istiyorum. 40 gün sonra hasta solunum cihazında ayrıldı iki gündür de ev modunda serviste kaldı. Evde neler yapacağı ile ilgili eğitimler verdik. Hem kendisine hem ailesine de şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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