Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
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Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım

İstanbul Esenyurt'ta karı, koca kavgası hastanede bitti. Üçevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda öfkeli kadın, kocasını sırtından bıçakladı. Karakolda ifadesi alınan zanlı, basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi.

Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Beni kendisi zorladı, isteyerek yapmadım
20.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:54

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, tartıştığı kocasını sırtından bıçakladıktan sonra kendisini eve kapattı. Gözaltına alınan kadın, polis merkezinin çıkışında kocasını istemeden bıçakladığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralı adamın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

ÖFKELİ KADIN, KOCASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

Olay, dün saat 18.30'da Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi kavga ihbarını alan polis ekipleri adrese gittiğinde sırtına bıçak saplanmış olan Recep T. isimli kişiyi ikamet ettiği dairenin kapısının önünde buldu. Polis ekipleri, Recep T. için olay yerine ambulans istedi. Ambulansa alınan Recep T. çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kocasını sırtından bıçaklayan kadın: Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım

"İSTEYEREK YAPMADIM"

Polis ekipleri daha sonra Recep T.'yi sırtından bıçaklayan eşi Fadime T.'nin daire içinde olduğunu tespit etti ve kapıyı açmasını istedi. Kapıyı açan Fadime T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Fadime T. karakol çıkışında basın mensuplarına "Kendisi beni zorladı, isteyerek yapmadım" dedi. Mahkemeye çıkarılan Fadime T. serbest bırakıldı. Sırtından bıçaklanan Recep T.'nin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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