Kocasını öldüren Rümeysa beraat etti (2)
Demirören Haber Ajansı, Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
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CEZAEVİNDEN ÇIKAN RÜMEYSA, ÇOCUKLARINA KOŞTUBalıkesir'de şiddete, cinsel istismara ve ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocası Murat Aydın'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu olarak yargılanırken Balıkesir 1.
BALIKESİR (DHA) - CEZAEVİNDEN ÇIKAN RÜMEYSA, ÇOCUKLARINA KOŞTU
Balıkesir'de şiddete, cinsel istismara ve ölümle tehdide maruz kaldığı iddiasıyla kocası Murat Aydın'ı (30) pompalı tüfekle vurarak öldürmekten tutuklu olarak yargılanırken Balıkesir 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada beraat eden Rümeysa Aydın, cezaevinden çıktı. Aydın ilk iş olarak, 5 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızına doya daya sarılıp özlem giderdi.
Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR,